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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ليتوانيا-تدفع-ألف-يورو-لكل-مهاجر-من-أجل-العودة-إلى-بلده-الأصلي-1053755743.html
ليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي
ليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي
أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها ستقدم حافزا نقديا أكبر للمهاجرين من أجل دفعهم للعودة إلى ديارهم، حيث تواجه البلاد ضغوطا لإعادة الآلاف ممن عبروا الحدود من... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T18:43+0000
2021-12-09T18:43+0000
العالم
ليتوانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وصرحت وزارة الداخلية إن كل مهاجر يختار طوعا العودة إلى بلده الأصلي، سيحصل الآن على 1000 يورو (1130 دولارا) بدلا من 300 فقط، بالإضافة إلى بطاقة العودة إلى الوطن.وأخبرت وزيرة الداخلية، أغني بيلوتايت وكالة "فرانس برس"، أنه بعد رفض معظم طلبات اللجوء، تحتاج ليتوانيا إلى حلول لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مضيفة: "نأمل أن تؤدي زيادة المدفوعات إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يعودون طواعية".عبر آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، أو حاولوا عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي إلى لاتفيا أو ليتوانيا أو بولندا منذ الصيف.واتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير الأزمة من خلال إغراء المهاجرين بتسهيل الوصول إلى الحدود انتقاما من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهي تهمة نفتها مينسك.وقبل أيام، قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إنه لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هناك نحو 5 آلاف مهاجر في بيلاروسيا، بينما هناك 54 ألفا آخرون عبروا من خلال إيطاليا هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/بوتين-لا-ينبغي-تسييس-أزمة-المهاجرين-على-الحدود-البولندية-البيلاروسية-1053602260.html
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العالم, ليتوانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

ليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي

18:43 GMT 09.12.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchukوضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk
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أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها ستقدم حافزا نقديا أكبر للمهاجرين من أجل دفعهم للعودة إلى ديارهم، حيث تواجه البلاد ضغوطا لإعادة الآلاف ممن عبروا الحدود من بيلاروسيا.
وصرحت وزارة الداخلية إن كل مهاجر يختار طوعا العودة إلى بلده الأصلي، سيحصل الآن على 1000 يورو (1130 دولارا) بدلا من 300 فقط، بالإضافة إلى بطاقة العودة إلى الوطن.
وأخبرت وزيرة الداخلية، أغني بيلوتايت وكالة "فرانس برس"، أنه بعد رفض معظم طلبات اللجوء، تحتاج ليتوانيا إلى حلول لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مضيفة: "نأمل أن تؤدي زيادة المدفوعات إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يعودون طواعية".
مقابلة متلفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
بوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية
5 ديسمبر, 20:57 GMT
عبر آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، أو حاولوا عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي إلى لاتفيا أو ليتوانيا أو بولندا منذ الصيف.
واتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير الأزمة من خلال إغراء المهاجرين بتسهيل الوصول إلى الحدود انتقاما من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهي تهمة نفتها مينسك.
وقبل أيام، قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إنه لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هناك نحو 5 آلاف مهاجر في بيلاروسيا، بينما هناك 54 ألفا آخرون عبروا من خلال إيطاليا هذا العام.
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