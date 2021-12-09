https://arabic.sputniknews.com/20211209/ليتوانيا-تدفع-ألف-يورو-لكل-مهاجر-من-أجل-العودة-إلى-بلده-الأصلي-1053755743.html

ليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي

ليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي

أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها ستقدم حافزا نقديا أكبر للمهاجرين من أجل دفعهم للعودة إلى ديارهم، حيث تواجه البلاد ضغوطا لإعادة الآلاف ممن عبروا الحدود من... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T18:43+0000

2021-12-09T18:43+0000

2021-12-09T18:43+0000

العالم

ليتوانيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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وصرحت وزارة الداخلية إن كل مهاجر يختار طوعا العودة إلى بلده الأصلي، سيحصل الآن على 1000 يورو (1130 دولارا) بدلا من 300 فقط، بالإضافة إلى بطاقة العودة إلى الوطن.وأخبرت وزيرة الداخلية، أغني بيلوتايت وكالة "فرانس برس"، أنه بعد رفض معظم طلبات اللجوء، تحتاج ليتوانيا إلى حلول لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مضيفة: "نأمل أن تؤدي زيادة المدفوعات إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يعودون طواعية".عبر آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، أو حاولوا عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي إلى لاتفيا أو ليتوانيا أو بولندا منذ الصيف.واتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير الأزمة من خلال إغراء المهاجرين بتسهيل الوصول إلى الحدود انتقاما من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهي تهمة نفتها مينسك.وقبل أيام، قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إنه لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هناك نحو 5 آلاف مهاجر في بيلاروسيا، بينما هناك 54 ألفا آخرون عبروا من خلال إيطاليا هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/بوتين-لا-ينبغي-تسييس-أزمة-المهاجرين-على-الحدود-البولندية-البيلاروسية-1053602260.html

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العالم, ليتوانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا