https://arabic.sputniknews.com/20211209/ماذا-تفعل-أمريكا-لو-تم-إغراق-مدمرتها-في-البحر-الأسود-1053725767.html

ماذا تفعل أمريكا لو تم إغراق مدمرتها في البحر الأسود

ماذا تفعل أمريكا لو تم إغراق مدمرتها في البحر الأسود

كثفت البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي نشاطهما العسكري في البحر الأسود. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T07:33+0000

2021-12-09T07:33+0000

2021-12-09T07:33+0000

روسيا

رصد عسكري

العالم

الناتو

أمريكا

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وكشف ضابط البحرية الأمريكية، برايان هارينغتون، أخيرا أن الغرب يسعى إلى نزع زمام السيطرة على البحر الأسود من روسيا، حيث قال في مقال صحفي: إن "المناورات العسكرية المنتظمة للدول الغربية ستجرد روسيا من السيطرة على البحر الأسود".إلا أن روسيا لم تقف موقف المتفرج اللامبالي حيال نشاطات الغرب العسكرية في البحر الأسود، بل أقدمت على تعزيز أسطولها هناك. فمثلا، ظهرت هناك غواصات من طراز "فارشافيانكا" و"بيرانيا"، وهي قطع بحرية قادرة على إحباط خطط الغرب لتحقيق الهيمنة على البحر الأسود. كما أشار إلى ذلك المعلق العسكري الروسي ألكسندر أرتامونوف في الحديث لموقع "أوكرانيا. رو" الإخباري.ومن جانبه أشار معلق عسكري روسي آخر هو العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، إلى أن روسيا لا تخاف من الأساطيل الأمريكية. صحيح أن عدد القطع البحرية الأمريكية يفوق عدد القطع البحرية الروسية، ولا يضم الأسطول الروسي سوى حاملة الطائرات الواحدة في حين تملك الولايات المتحدة 11 مجموعة سفن حربية تقودها حاملات الطائرات، ولكن روسيا تملك أسلحة مضادة للطائرات والصواريخ الهجومية لا تملك الولايات المتحدة مثيلا لها.وألمح المعلق العسكري إلى احتمال أن "تقدم روسيا على خطوة حاسمة في حال تمادى الغرب في تحقيق خططه"، حين ذكر في تصريح لموقع "كا – بوليتيكا" أن "بوتين قال أخيرا: لو أغرقنا مدمرتهم فإن الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ".

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روسيا, رصد عسكري, العالم, الناتو, أمريكا