ماذا كانت نتيجة تحري أسباب سقوط "إف 35" من حاملة الطائرات البريطانية؟

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا: "إن تحريات فريق المحققين البريطانيين أظهرت أن معطف مطر هو سبب الحادث. وكانت الريح العاتية نزعته عن أحد البحارة وجلبته إلى مأخذ الهواء للطائرة ليسد مجرى وصول الهواء إلى محرك الطائرة. وكانت النتيجة أن الطائرة لم تتمكن من اكتساب السرعة اللازمة للصعود عند الإقلاع وسقطت في البحر.وتم حبس أحد أفراد طاقم قيادة حاملة الطائرات على ذمة التحقيق، وهو فني مسؤول عن أجهزة المراقبة على متن السفينة وليس صاحب المعطف الذي تسبب في الحادث.ووقع الحادث في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وتمكن الطيار من النجاة بواسطة المقعد الانقذافي ليعود إلى حاملة الطائرات سالما بزورق الإنقاذ. أما طائرته فلم يعد إلى حاملة الطائرات إلا حطامها.
أفاد تقرير صحفي عن تحديد سبب حادث سقوط مقاتلة "إف 35" من حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث".
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا: "إن تحريات فريق المحققين البريطانيين أظهرت أن معطف مطر هو سبب الحادث. وكانت الريح العاتية نزعته عن أحد البحارة وجلبته إلى مأخذ الهواء للطائرة ليسد مجرى وصول الهواء إلى محرك الطائرة. وكانت النتيجة أن الطائرة لم تتمكن من اكتساب السرعة اللازمة للصعود عند الإقلاع وسقطت في البحر.
وتم حبس أحد أفراد طاقم قيادة حاملة الطائرات على ذمة التحقيق، وهو فني مسؤول عن أجهزة المراقبة على متن السفينة وليس صاحب المعطف الذي تسبب في الحادث.
ووقع الحادث في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وتمكن الطيار من النجاة بواسطة المقعد الانقذافي ليعود إلى حاملة الطائرات سالما بزورق الإنقاذ. أما طائرته فلم يعد إلى حاملة الطائرات إلا حطامها.