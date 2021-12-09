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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ماذا-يحدث-إذا-كنت-تشرب-الشاي-الأخضر-كل-يوم؟-1053723756.html
ماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟
ماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟
أخبرت اختصاصية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن يجب تناوله بحذر في بعض الحالات. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T06:14+0000
2021-12-09T06:14+0000
2021-12-09T06:14+0000
مجتمع
غذاء
تغذية
صحة
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وأشارت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن المشروب له خصائص مهدئة ويحمي الشخص من الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سي".وأضافت أنه يجب تناول الشاي الأخضر بحذر مع حالات انخفاض ضغط الدم أو أمراض الكبد أو الأمعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/انخفاض-ضغط-الدم-قد-يكون-سببا-لعدة-أمراض-خطيرة-1053673074.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, غذاء, تغذية, صحة
ماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟
أخبرت اختصاصية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن يجب تناوله بحذر في بعض الحالات.
وأشارت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن المشروب له خصائص مهدئة ويحمي الشخص من الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سي".
وأضافت أنه يجب تناول الشاي الأخضر بحذر مع حالات انخفاض ضغط الدم أو أمراض الكبد أو الأمعاء.