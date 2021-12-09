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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ماذا-يحدث-إذا-كنت-تشرب-الشاي-الأخضر-كل-يوم؟-1053723756.html
ماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟
ماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟
أخبرت اختصاصية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن يجب تناوله بحذر في بعض الحالات. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T06:14+0000
2021-12-09T06:14+0000
مجتمع
غذاء
تغذية
صحة
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وأشارت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن المشروب له خصائص مهدئة ويحمي الشخص من الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سي".وأضافت أنه يجب تناول الشاي الأخضر بحذر مع حالات انخفاض ضغط الدم أو أمراض الكبد أو الأمعاء.
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مجتمع, غذاء, تغذية, صحة

ماذا يحدث إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟

06:14 GMT 09.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesignشاي النعناع
شاي النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesign
تابعنا عبر
أخبرت اختصاصية التغذية تاتيانا إيفانيكوفا أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن يجب تناوله بحذر في بعض الحالات.
وأشارت في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن المشروب له خصائص مهدئة ويحمي الشخص من الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سي".
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
انخفاض ضغط الدم قد يكون سببا لعدة أمراض خطيرة
7 ديسمبر, 15:54 GMT
وأضافت أنه يجب تناول الشاي الأخضر بحذر مع حالات انخفاض ضغط الدم أو أمراض الكبد أو الأمعاء.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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