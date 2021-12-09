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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ماكرون-يتعهد-بجعل-الاتحاد-الأوروبي-أقوى-خلال-رئاسته-1053754033.html
ماكرون يتعهد بجعل الاتحاد الأوروبي "أقوى" خلال رئاسته
ماكرون يتعهد بجعل الاتحاد الأوروبي "أقوى" خلال رئاسته
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن تعمل باريس من أجل اتحاد أوروبي قوي و"ذي سيادة"، عندما تتولى الرئاسة الدورية للكتلة في يناير/ كانون... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:30+0000
2021-12-09T17:30+0000
العالم
الاتحاد الأوروبي
إيمانويل ماكرون
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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن هدف فرنسا هو "التحرك نحو أوروبا قوية في العالم وذات سيادة كاملة وحرة في خياراتها ومسؤولة عن مصيرها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".كما دعا الرئيس الفرنسي إلى وضع آليات جديدة من شأنها حماية حدود الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تجمع آلاف المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.وقال إن أوروبا تحتاج إلى ضمان حماية حدودها، مضيفا أن فرنسا ستدفع لإصلاح منطقة شنغن من السفر دون جواز سفر بين 26 دولة في أوروبا.يرى محللون أن ماكرون قد يتطلع إلى سد فجوة القيادة التي خلفها رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المستوى الأوروبي.لكن الفرنسي، الذي انتخب رئيسا للبلاد في 2017 داعيا للإصلاح في كل من فرنسا وأوروبا، سيواجه أيضا معركة شرسة لإعادة انتخابه زعيما في أبريل/ نيسان.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/ماكرون-يدعو-لإصلاح-منطقة-شنغن-عبر-إنشاء-آليات-جديدة-لمراقبة-الحدود-1053751982.html
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العالم, الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون

ماكرون يتعهد بجعل الاتحاد الأوروبي "أقوى" خلال رئاسته

17:30 GMT 09.12.2021
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الذهاب إلى بنك الصورالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والصين في قصر الإليزيه في باريس
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والصين في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن تعمل باريس من أجل اتحاد أوروبي قوي و"ذي سيادة"، عندما تتولى الرئاسة الدورية للكتلة في يناير/ كانون الثاني، في تفويض مدته 6 أشهر.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن هدف فرنسا هو "التحرك نحو أوروبا قوية في العالم وذات سيادة كاملة وحرة في خياراتها ومسؤولة عن مصيرها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
كما دعا الرئيس الفرنسي إلى وضع آليات جديدة من شأنها حماية حدود الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تجمع آلاف المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
ماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود
16:12 GMT
وقال إن أوروبا تحتاج إلى ضمان حماية حدودها، مضيفا أن فرنسا ستدفع لإصلاح منطقة شنغن من السفر دون جواز سفر بين 26 دولة في أوروبا.
يرى محللون أن ماكرون قد يتطلع إلى سد فجوة القيادة التي خلفها رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المستوى الأوروبي.
لكن الفرنسي، الذي انتخب رئيسا للبلاد في 2017 داعيا للإصلاح في كل من فرنسا وأوروبا، سيواجه أيضا معركة شرسة لإعادة انتخابه زعيما في أبريل/ نيسان.
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