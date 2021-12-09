ماكرون يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل حول أوكرانيا

باريس - سبوتنيك. قال ماكرون في مؤتمر صحفي، "رغبتنا -عند التواصل مع الرئيس زيلينسكي، الذي سألتقي به يوم الأربعاء، وتواصلي بالرئيس بوتين، الذي سأجري محادثات معه الأسبوع المقبل، هي إعادة تشغيل هذا الشكل (صيغة نورماندي) والعملية السياسية".ووفقا له، فإن رغبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي، أولا وقبل كل شيء، "دعم أوكرانيا في ضمان أمنها"، ثم ضمان وضع سلمي في المنطقة.كما صرح ماكرون بضرورة مواصلة "الحوار المطلوب مع روسيا"، قائلا: "تتفق أربع دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا) والولايات المتحدة على أنه من خلال الحوار المطلوب مع روسيا يمكننا بناء حل ومسار جديدين من شأنهما حماية سيادة أوكرانيا واستعادة النظام في المنطقة واستقرار المنطقة والقارة (الأوروبية) بأكملها".
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيريه، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
باريس - سبوتنيك. قال ماكرون في مؤتمر صحفي، "رغبتنا -عند التواصل مع الرئيس زيلينسكي، الذي سألتقي به يوم الأربعاء، وتواصلي بالرئيس بوتين، الذي سأجري محادثات معه الأسبوع المقبل، هي إعادة تشغيل هذا الشكل (صيغة نورماندي) والعملية السياسية".
ووفقا له، فإن رغبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي، أولا وقبل كل شيء، "دعم أوكرانيا في ضمان أمنها"، ثم ضمان وضع سلمي في المنطقة. كما صرح ماكرون بضرورة مواصلة "الحوار المطلوب مع روسيا"، قائلا: "تتفق أربع دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا) والولايات المتحدة على أنه من خلال الحوار المطلوب مع روسيا يمكننا بناء حل ومسار جديدين من شأنهما حماية سيادة أوكرانيا واستعادة النظام في المنطقة واستقرار المنطقة والقارة (الأوروبية) بأكملها".