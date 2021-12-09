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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ماكرون-يجري-محادثات-مع-بوتين-وزيلينسكي-الأسبوع-المقبل-حول-أوكرانيا-1053754952.html
ماكرون يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل حول أوكرانيا
ماكرون يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل حول أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيريه، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة الوضع في... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T18:09+0000
2021-12-09T18:09+0000
العالم
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باريس - سبوتنيك. قال ماكرون في مؤتمر صحفي، "رغبتنا -عند التواصل مع الرئيس زيلينسكي، الذي سألتقي به يوم الأربعاء، وتواصلي بالرئيس بوتين، الذي سأجري محادثات معه الأسبوع المقبل، هي إعادة تشغيل هذا الشكل (صيغة نورماندي) والعملية السياسية".ووفقا له، فإن رغبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي، أولا وقبل كل شيء، "دعم أوكرانيا في ضمان أمنها"، ثم ضمان وضع سلمي في المنطقة.كما صرح ماكرون بضرورة مواصلة "الحوار المطلوب مع روسيا"، قائلا: "تتفق أربع دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا) والولايات المتحدة على أنه من خلال الحوار المطلوب مع روسيا يمكننا بناء حل ومسار جديدين من شأنهما حماية سيادة أوكرانيا واستعادة النظام في المنطقة واستقرار المنطقة والقارة (الأوروبية) بأكملها".
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العالم

ماكرون يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل حول أوكرانيا

18:09 GMT 09.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLI
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيريه، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
باريس - سبوتنيك. قال ماكرون في مؤتمر صحفي، "رغبتنا -عند التواصل مع الرئيس زيلينسكي، الذي سألتقي به يوم الأربعاء، وتواصلي بالرئيس بوتين، الذي سأجري محادثات معه الأسبوع المقبل، هي إعادة تشغيل هذا الشكل (صيغة نورماندي) والعملية السياسية".
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ووفقا له، فإن رغبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي، أولا وقبل كل شيء، "دعم أوكرانيا في ضمان أمنها"، ثم ضمان وضع سلمي في المنطقة.
كما صرح ماكرون بضرورة مواصلة "الحوار المطلوب مع روسيا"، قائلا: "تتفق أربع دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا) والولايات المتحدة على أنه من خلال الحوار المطلوب مع روسيا يمكننا بناء حل ومسار جديدين من شأنهما حماية سيادة أوكرانيا واستعادة النظام في المنطقة واستقرار المنطقة والقارة (الأوروبية) بأكملها".
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