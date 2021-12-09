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ماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود
ماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:12+0000
2021-12-09T16:12+0000
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واقترح ماكرون خلال كلمة له بمناسبة تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل، إجراء إصلاحات لمنطقة شنغن، عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود، داعيا لإنشاء آلية دعم للطوارئ مخصصة للحدود عندما تتعرض دولة في الاتحاد الأوروبي لأزمة على حدودها.وأكد ماكرون في كلمته، أن أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس أظهرت ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة، وضرورة إيجاد حل سياسي لها.وهذا وعرض الرئيس الفرنسي أمام الصحافيين بالتفصيل أفكاره حول إصلاح اتفاقيات "شنغن" والدفع قدما بـ"حزمة المناخ" عبر فرض ضرائب على الكربون وإعادة بناء "معاهدة سلام وصداقة مع أفريقيا" برعاية الاتحاد الأوروبي.
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ماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود

16:12 GMT 09.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / REMO CASILLI
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دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة.
واقترح ماكرون خلال كلمة له بمناسبة تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل، إجراء إصلاحات لمنطقة شنغن، عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود، داعيا لإنشاء آلية دعم للطوارئ مخصصة للحدود عندما تتعرض دولة في الاتحاد الأوروبي لأزمة على حدودها.
وأكد ماكرون في كلمته، أن أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس أظهرت ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة، وضرورة إيجاد حل سياسي لها.
وهذا وعرض الرئيس الفرنسي أمام الصحافيين بالتفصيل أفكاره حول إصلاح اتفاقيات "شنغن" والدفع قدما بـ"حزمة المناخ" عبر فرض ضرائب على الكربون وإعادة بناء "معاهدة سلام وصداقة مع أفريقيا" برعاية الاتحاد الأوروبي.
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