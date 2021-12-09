ماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود

واقترح ماكرون خلال كلمة له بمناسبة تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل، إجراء إصلاحات لمنطقة شنغن، عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود، داعيا لإنشاء آلية دعم للطوارئ مخصصة للحدود عندما تتعرض دولة في الاتحاد الأوروبي لأزمة على حدودها.وأكد ماكرون في كلمته، أن أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس أظهرت ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة، وضرورة إيجاد حل سياسي لها.وهذا وعرض الرئيس الفرنسي أمام الصحافيين بالتفصيل أفكاره حول إصلاح اتفاقيات "شنغن" والدفع قدما بـ"حزمة المناخ" عبر فرض ضرائب على الكربون وإعادة بناء "معاهدة سلام وصداقة مع أفريقيا" برعاية الاتحاد الأوروبي.
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة.
واقترح ماكرون خلال كلمة له بمناسبة تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل، إجراء إصلاحات لمنطقة شنغن، عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود، داعيا لإنشاء آلية دعم للطوارئ مخصصة للحدود عندما تتعرض دولة في الاتحاد الأوروبي لأزمة على حدودها.
PFUE: "L'un de nos objectifs sera la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières", déclare Emmanuel Macron pic.twitter.com/du4k5HCNnR
وأكد ماكرون في كلمته، أن أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس أظهرت ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة، وضرورة إيجاد حل سياسي لها.
وهذا وعرض الرئيس الفرنسي أمام الصحافيين بالتفصيل أفكاره حول إصلاح اتفاقيات "شنغن" والدفع قدما بـ"حزمة المناخ" عبر فرض ضرائب على الكربون وإعادة بناء "معاهدة سلام وصداقة مع أفريقيا" برعاية الاتحاد الأوروبي.