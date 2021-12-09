ما حقيقة قرب سقوط مأرب بأيدي "أنصار الله"؟

ففي الوقت الذي أعلن فيه التحالف عن تنفيذ عمليات ضد من وصفها بـ "الميليشيات" في مأرب، وتأكيده مقتل ما يزيد على 60 عنصرًا منهم، و"تقديم الدعم للجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم"، يؤكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أن "ساعات الحسم باتت قريبة في مأرب".وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، ناصر الدين عامر، قال لـ "بانوراما":وأضاف عامر أنالتفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
تناقش الحلقة التناقض في المعلومات الواردة من مأرب، حيث تتواصل في المواجهات في المحافظة وسط تحذيرات من سقوطها بيد "أنصار الله".
ففي الوقت الذي أعلن فيه التحالف عن تنفيذ عمليات ضد من وصفها بـ "الميليشيات" في مأرب، وتأكيده مقتل ما يزيد على 60 عنصرًا منهم، و"تقديم الدعم للجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم"، يؤكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أن "ساعات الحسم باتت قريبة في مأرب".
وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، ناصر الدين عامر، قال لـ "بانوراما":
إن "المعارك حول مأرب حيوية، لأنها المحافظة التي تنطلق منها العمليات ضد المحافظات الأخرى التي لا تخضع لسيطرة التحالف".
وأضاف عامر أن
"الحديث عن خسائر كبيرة في صفوف "أنصار الله" هدفه رفع معنويات المجموعات التي تقاتل إلى جانب التحالف".