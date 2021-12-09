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https://arabic.sputniknews.com/20211209/مجلس-العاصمة-الأمريكية-يقرر-تسمية-شارع-السفارة-السعودية-باسم-خاشقجي-1053760910.html
مجلس العاصمة الأمريكية يقرر تسمية شارع السفارة السعودية باسم خاشقجي
مجلس العاصمة الأمريكية يقرر تسمية شارع السفارة السعودية باسم خاشقجي
صوت مجلس مدينة واشنطن العاصمة بالإجماع على تسمية الشارع الذي تقع أمامه سفارة المملكة العربية السعودية باسم "طريق جمال خاشقجي" تكريما للصحفي السعودي الذي قتل في... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T22:40+0000
2021-12-09T22:40+0000
أمريكا
خاشقجي
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وقال بيان للمجلس حول مشروع القانون يوم الثلاثاء،: "من خلال عمله الصحفي، كان جمال خاشقجي من أشد المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، بحسب وكالة فرانس برس.وأضاف البيان "من خلال إطلاق اسم خاشقجي على الشارع المواجه للسفارة السعودية، تنشئ المنطقة نصبا تذكاريا على شرفه لا يمكن التستر عليه أو قمعه".ومن المتوقع أن يوقع عمدة واشنطن، موريل باوزر، على مشروع القانون من المجلس، وأن لا يلقى اعتراضًا في الكونغرس الأمريكي، الذي يراجع جميع التشريعات من حكومة العاصمة الأمريكية.وقُتل خاشقجي، الذي كان من منتقدي النظام الملكي السعودي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد سفره إلى هناك من الولايات المتحدة لتقديم أوراق للزواج من خطيبته التركية.
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أمريكا, خاشقجي

مجلس العاصمة الأمريكية يقرر تسمية شارع السفارة السعودية باسم خاشقجي

22:40 GMT 09.12.2021
© AP Photo / Hasan Jamaliالصحفي السعودي جمال خاشقجي
الصحفي السعودي جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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صوت مجلس مدينة واشنطن العاصمة بالإجماع على تسمية الشارع الذي تقع أمامه سفارة المملكة العربية السعودية باسم "طريق جمال خاشقجي" تكريما للصحفي السعودي الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول.
وقال بيان للمجلس حول مشروع القانون يوم الثلاثاء،: "من خلال عمله الصحفي، كان جمال خاشقجي من أشد المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، بحسب وكالة فرانس برس.
الصحفي السعودي جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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وأضاف البيان "من خلال إطلاق اسم خاشقجي على الشارع المواجه للسفارة السعودية، تنشئ المنطقة نصبا تذكاريا على شرفه لا يمكن التستر عليه أو قمعه".
ومن المتوقع أن يوقع عمدة واشنطن، موريل باوزر، على مشروع القانون من المجلس، وأن لا يلقى اعتراضًا في الكونغرس الأمريكي، الذي يراجع جميع التشريعات من حكومة العاصمة الأمريكية.
وقُتل خاشقجي، الذي كان من منتقدي النظام الملكي السعودي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد سفره إلى هناك من الولايات المتحدة لتقديم أوراق للزواج من خطيبته التركية.
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