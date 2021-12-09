محكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد مددت محكمة إسرائيلية في القدس، توقيف الطفلتين الفلسطينيتين، نفوذ حماد وإسراء غتيت، (14 عاما)، حتى يوم الاثنين المقبل.ونقلت الوكالة عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، قوله: "إن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، ولسيل من الشتائم وحُرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس".واعتقلت قوات الاحتلال الطفلتين حماد وغتيت، أمس، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح.
قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، بتمديد توقيف طفلتين فلسطينيتين، حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن تم اعتقالهما أمس.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد مددت محكمة إسرائيلية في القدس، توقيف الطفلتين الفلسطينيتين، نفوذ حماد وإسراء غتيت، (14 عاما)، حتى يوم الاثنين المقبل.
ونقلت الوكالة عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، قوله: "إن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، ولسيل من الشتائم وحُرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس".
واعتقلت قوات الاحتلال الطفلتين حماد وغتيت، أمس، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح.