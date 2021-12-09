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محكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل
محكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل
قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، بتمديد توقيف طفلتين فلسطينيتين، حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن تم اعتقالهما أمس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:29+0000
2021-12-09T16:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد مددت محكمة إسرائيلية في القدس، توقيف الطفلتين الفلسطينيتين، نفوذ حماد وإسراء غتيت، (14 عاما)، حتى يوم الاثنين المقبل.ونقلت الوكالة عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، قوله: "إن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، ولسيل من الشتائم وحُرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس".واعتقلت قوات الاحتلال الطفلتين حماد وغتيت، أمس، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

محكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل

16:29 GMT 09.12.2021
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
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قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، بتمديد توقيف طفلتين فلسطينيتين، حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن تم اعتقالهما أمس.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد مددت محكمة إسرائيلية في القدس، توقيف الطفلتين الفلسطينيتين، نفوذ حماد وإسراء غتيت، (14 عاما)، حتى يوم الاثنين المقبل.
ونقلت الوكالة عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، قوله: "إن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، ولسيل من الشتائم وحُرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس".
واعتقلت قوات الاحتلال الطفلتين حماد وغتيت، أمس، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح.
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