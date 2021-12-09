محمد بن سلمان يؤكد "متانة العلاقات" مع قطر

وحسب كالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في برقية بعث بها محمد بن سلمان إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، عقب مغادرته لدولة قطر بعد زيارة رسمية.وكان محمد بن سلمان قد وصل، أمس الأربعاء، إلى قطر في إطار جولة خليجية، والتقى تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحثا "مناقشة سبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وغادر ولي العهد السعودي الدوحة متوجها إلى البحرين.يشار إلى أن هذه الجولة تأتي قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
وكان محمد بن سلمان قد وصل، أمس الأربعاء، إلى قطر في إطار جولة خليجية، والتقى تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحثا "مناقشة سبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وغادر ولي العهد السعودي الدوحة متوجها إلى البحرين.
يشار إلى أن هذه الجولة تأتي قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.