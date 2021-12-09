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محمد بن سلمان يؤكد "متانة العلاقات" مع قطر
محمد بن سلمان يؤكد "متانة العلاقات" مع قطر
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على "متانة العلاقات" بين بلاده وقطر. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:46+0000
2021-12-09T14:46+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أمير قطر
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار قطر اليوم
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وحسب كالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في برقية بعث بها محمد بن سلمان إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، عقب مغادرته لدولة قطر بعد زيارة رسمية.وكان محمد بن سلمان قد وصل، أمس الأربعاء، إلى قطر في إطار جولة خليجية، والتقى تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحثا "مناقشة سبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وغادر ولي العهد السعودي الدوحة متوجها إلى البحرين.يشار إلى أن هذه الجولة تأتي قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أمير قطر, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار قطر اليوم

محمد بن سلمان يؤكد "متانة العلاقات" مع قطر

14:46 GMT 09.12.2021
© REUTERS / BANDAR ALGALOUDلي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021
لي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD
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أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على "متانة العلاقات" بين بلاده وقطر.
وحسب كالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في برقية بعث بها محمد بن سلمان إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، عقب مغادرته لدولة قطر بعد زيارة رسمية.
وقال ولي العهد السعودي فيها إن "هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة".
وكان محمد بن سلمان قد وصل، أمس الأربعاء، إلى قطر في إطار جولة خليجية، والتقى تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحثا "مناقشة سبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وغادر ولي العهد السعودي الدوحة متوجها إلى البحرين.
يشار إلى أن هذه الجولة تأتي قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
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