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https://arabic.sputniknews.com/20211209/محمد-رمضان-يظهر-مع-3-طيارين-على-متن-طائرة-خاصة-صور-1053745281.html
محمد رمضان يظهر مع 3 طيارين على متن طائرة خاصة... صور
محمد رمضان يظهر مع 3 طيارين على متن طائرة خاصة... صور
ظهر النجم المصري، محمد رمضان، مع ثلاثة طيارين على متن طائرة خاصة، وذلك في أحدث ظهور لرمضان عبر موقع "إنستغرام". 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:09+0000
2021-12-09T14:09+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأثار الظهور الجديد لرمضان برفقة الطيارين جدلا حيث أعاد للأذهان أزمة الفنان ذاته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعد أن التقط رمضان مقطعا معه داخل كابينة طائرة كان أبو اليسر قائدها.وجاءت الصور الحديثة لرمضان مع الطيارين الثلاثة على متن طائرة خاصة خلال سفره إلى بغداد، حيث ظهر النجم المصري مع الطيارين وهو يرفع شعاره الشهير "نمر وان".وأثارت صورة رمضان موجة كبيرة من تعليقات المتابعين، حيث أشاد محبيه بإطلالته، فيما انتقده آخرون حين استرجعوا ذكريات الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره رمضان معه داخل كبينة الطائرة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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أخبار الفنانين في مصر

محمد رمضان يظهر مع 3 طيارين على متن طائرة خاصة... صور

14:09 GMT 09.12.2021
© Photo / Facebook/ Ramadanمحمد رمضان
محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / Facebook/ Ramadan
تابعنا عبر
ظهر النجم المصري، محمد رمضان، مع ثلاثة طيارين على متن طائرة خاصة، وذلك في أحدث ظهور لرمضان عبر موقع "إنستغرام".
وأثار الظهور الجديد لرمضان برفقة الطيارين جدلا حيث أعاد للأذهان أزمة الفنان ذاته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعد أن التقط رمضان مقطعا معه داخل كابينة طائرة كان أبو اليسر قائدها.
وجاءت الصور الحديثة لرمضان مع الطيارين الثلاثة على متن طائرة خاصة خلال سفره إلى بغداد، حيث ظهر النجم المصري مع الطيارين وهو يرفع شعاره الشهير "نمر وان".
وأثارت صورة رمضان موجة كبيرة من تعليقات المتابعين، حيث أشاد محبيه بإطلالته، فيما انتقده آخرون حين استرجعوا ذكريات الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره رمضان معه داخل كبينة الطائرة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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