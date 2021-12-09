محمد رمضان يظهر مع 3 طيارين على متن طائرة خاصة... صور

وأثار الظهور الجديد لرمضان برفقة الطيارين جدلا حيث أعاد للأذهان أزمة الفنان ذاته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعد أن التقط رمضان مقطعا معه داخل كابينة طائرة كان أبو اليسر قائدها.وجاءت الصور الحديثة لرمضان مع الطيارين الثلاثة على متن طائرة خاصة خلال سفره إلى بغداد، حيث ظهر النجم المصري مع الطيارين وهو يرفع شعاره الشهير "نمر وان".وأثارت صورة رمضان موجة كبيرة من تعليقات المتابعين، حيث أشاد محبيه بإطلالته، فيما انتقده آخرون حين استرجعوا ذكريات الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره رمضان معه داخل كبينة الطائرة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
وجاءت الصور الحديثة لرمضان مع الطيارين الثلاثة على متن طائرة خاصة خلال سفره إلى بغداد، حيث ظهر النجم المصري مع الطيارين وهو يرفع شعاره الشهير "نمر وان".
وأثارت صورة رمضان موجة كبيرة من تعليقات المتابعين، حيث أشاد محبيه بإطلالته، فيما انتقده آخرون حين استرجعوا ذكريات الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره رمضان معه داخل كبينة الطائرة.