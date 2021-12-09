https://arabic.sputniknews.com/20211209/مسؤول-أمريكي-يزور-الإمارات-لتحذير-شركات-غير-ممتثلة-للعقوبات-على-إيران-1053733211.html

مسؤول أمريكي يزور الإمارات لتحذير شركات غير ممتثلة للعقوبات على إيران

مسؤول أمريكي يزور الإمارات لتحذير شركات غير ممتثلة للعقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، قيام مسؤول في وزارة الخزانة، بزيارة الإمارات، الأسبوع المقبل. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T10:49+0000

2021-12-09T10:49+0000

2021-12-09T10:49+0000

أخبار الإمارات

العقوبات على إيران

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسؤولا في وزارة الخزانة الأمريكية سيزور الإمارات، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع شركات بشأن عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران، بحسب "رويترز".وأضاف المتحدث أن مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أندريه جاكي، سوف يصل إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل، وسيحذر الشركات من أن الاستمرار في عدم الامتثال يعرضها للخطر.وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران وسوريا.وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت 14 شخصا و4 كيانات، بما في ذلك القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب، ومخابرات القوات الجوية السورية، وعناصر في أجهزة الأمن السورية، وغيرها.وقالت الوزارة الأمريكية إن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة الإيرانية استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة.فيما زعمت تورط القوات الجوية السورية في هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين، فضلا عن اتهامها ضباطا كبارا في الأمن والاستخبارات السورية بالضلوع في اعتقال وتعذيب ووفاة معارضين.تأتي هذه العقوبات وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-سوريا-وإيران-1053679965.html

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أخبار الإمارات, العقوبات على إيران