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مسؤول إسرائيلي يكشف دور بلاده في تعزيز الاستقرار في المنطقة
مسؤول إسرائيلي يكشف دور بلاده في تعزيز الاستقرار في المنطقة
كشف ألون شاستر، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، كيف تعمل بلاده على تعزيز الاستقرار في المنطقة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T10:06+0000
2021-12-09T10:06+0000
الضفة الغربية
إسرائيل
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن شاستر أن لدولة إسرائيل مصلحة عميقة وقائمة على القيم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، أهمها تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف "حماس".وجاء تعليق نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على ما صرح به الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، من القائمة المشتركة (عرب 48)، من تشاؤمه بشأن الوضع في الضفة الغربية، وتسلسل العمليات "الإرهابية" في مدينة القدس المحتلة.وذكر فريج في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن الجو العام لا يسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا الأسوأ، موضحا أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار التام، بدعوى أنه ليس لديها سيطرة على الأرض، كما أن الشاب الفلسطيني ليس لديه طموح أو أفق سياسي.وفي سياق متصل، نظم عشرات المستوطنين اليهود، أمس الأربعاء، مسيرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، قالوا إنها احتجاجا على عملية طعن وقعت صباح اليوم نفسه في المنطقة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نحو 40 يهوديا بدأوا مسيرة في القدس احتجاجا على عملية الطعن التي وقعت عند مدخل حي الشيخ جراح، ونفذتها طفلة فلسطينية (14 عاما)، وأدت إلى إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالطفيفة. وقالت إن المتظاهرين ومن بينهم مستوطنين جاؤوا من مستوطنات الضفة الغربية خصيصا للمشاركة في الحدث، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات بينها "الموت للإرهابيين".وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه تهديدات بإخلاء منازلهم بدعوى أن الأرض التي أقيمت عليها مملوكة لإحدى الجمعيات الاستيطانية.
الضفة الغربية
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الضفة الغربية, إسرائيل

مسؤول إسرائيلي يكشف دور بلاده في تعزيز الاستقرار في المنطقة

10:06 GMT 09.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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كشف ألون شاستر، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، كيف تعمل بلاده على تعزيز الاستقرار في المنطقة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن شاستر أن لدولة إسرائيل مصلحة عميقة وقائمة على القيم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، أهمها تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف "حماس".
وجاء تعليق نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على ما صرح به الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، من القائمة المشتركة (عرب 48)، من تشاؤمه بشأن الوضع في الضفة الغربية، وتسلسل العمليات "الإرهابية" في مدينة القدس المحتلة.
وذكر فريج في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن الجو العام لا يسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا الأسوأ، موضحا أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار التام، بدعوى أنه ليس لديها سيطرة على الأرض، كما أن الشاب الفلسطيني ليس لديه طموح أو أفق سياسي.
وفي سياق متصل، نظم عشرات المستوطنين اليهود، أمس الأربعاء، مسيرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، قالوا إنها احتجاجا على عملية طعن وقعت صباح اليوم نفسه في المنطقة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نحو 40 يهوديا بدأوا مسيرة في القدس احتجاجا على عملية الطعن التي وقعت عند مدخل حي الشيخ جراح، ونفذتها طفلة فلسطينية (14 عاما)، وأدت إلى إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالطفيفة. وقالت إن المتظاهرين ومن بينهم مستوطنين جاؤوا من مستوطنات الضفة الغربية خصيصا للمشاركة في الحدث، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات بينها "الموت للإرهابيين".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه تهديدات بإخلاء منازلهم بدعوى أن الأرض التي أقيمت عليها مملوكة لإحدى الجمعيات الاستيطانية.
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