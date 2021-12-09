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مقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
مقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية اعترضت 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية أثناء محاولتها الاقتراب من حدود روسيا وأجبرتها على العودة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T19:35+0000
2021-12-09T19:35+0000
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان، أنه في الـ9 من كانون الأول/ ديسمبر، رصدت الرادارات الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود أهدافا جوية تقترب من حدود روسيا.وأضافت أن "3 مقاتلات من طراز "سو-27" أقلعت على الفور، لتحديد هويتها ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية. وأوضحت أن "المقاتلات الروسية رصدت مقاتلتين تكتيكيتين من طراز "ميراج 2000" وطراز "رافال" تابعة للقوات الجوية الفرنسية، وطائرة استطلاع من طراز "سي أل-600" أرتميس تابعة للقوات البرية الأمريكية، وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وكذلك طائرة تزويد الوقود من طراز "كيه سي-135" تابعة للقوات الجوية الفرنسية".وأشار البيان إلى أنه بعد ابتعاد الطائرات الغربية عن المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها. ووفقا لبيان الدفاع الروسية، جرى تحليق الطائرات الروسية في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20210728/مجلة-تشرح-لماذا-لا-يزال-الناتو-يخاف-من-سو-27-السوفيتية-1049682903.html
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مقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا

19:35 GMT 09.12.2021
© Photo / Vitaly V. Kuzmin مقاتلة "سو-27إس إم3"
مقاتلة سو-27إس إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© Photo / Vitaly V. Kuzmin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية اعترضت 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية أثناء محاولتها الاقتراب من حدود روسيا وأجبرتها على العودة.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه في الـ9 من كانون الأول/ ديسمبر، رصدت الرادارات الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود أهدافا جوية تقترب من حدود روسيا.
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وأضافت أن "3 مقاتلات من طراز "سو-27" أقلعت على الفور، لتحديد هويتها ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية. وأوضحت أن "المقاتلات الروسية رصدت مقاتلتين تكتيكيتين من طراز "ميراج 2000" وطراز "رافال" تابعة للقوات الجوية الفرنسية، وطائرة استطلاع من طراز "سي أل-600" أرتميس تابعة للقوات البرية الأمريكية، وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وكذلك طائرة تزويد الوقود من طراز "كيه سي-135" تابعة للقوات الجوية الفرنسية".

وأفاد البيان بأن المقاتلات الروسية منعتها من الاقتراب من الحدود ورافقتها فوق البحر الأسود وأجبرتها على العودة.

وأشار البيان إلى أنه بعد ابتعاد الطائرات الغربية عن المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، جرى تحليق الطائرات الروسية في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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