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موسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران
موسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران
دعت روسيا كلا من إسرائيل والولايات المتحدة إلى ضبط النفس في ضوء خطط البلدين لإجراء مناورات تحاكي ضرب إيران. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T17:06+0000
2021-12-09T17:06+0000
روسيا
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، للصحفيين: " أي نشاط تعليمي وتدريبي في مثل هذه المنطقة المتفجرة يحمل مخاطر، إذ أنه يمكن أن يتطور إلى مزيد من التعقيدات ليس هناك حاجة لها. من المهم الآن التحلي بضبط النفس والتركيز على تسهيل عملية التفاوض، التي استؤنفت في فيينا بعد توقف طويل".وبحسب ريابكوف، "لا تتفاجأ موسكو بخطط الدولتين الحليفتين لإجراء تدريبات، لكن هذا عامل زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مصدر في الولايات المتحدة، أن وزيري دفاع الولايات المتحدة وإسرائيل قد يناقشان إجراء تدريبات عسكرية مشتركة تهدف إلى الاستعداد لضرب إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20210530/عظامها-تصدعت-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-نقطة-بداية-انهيار-إسرائيل-1049111731.html
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روسيا

موسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران

17:06 GMT 09.12.2021
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قوات بحرية أمريكية (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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دعت روسيا كلا من إسرائيل والولايات المتحدة إلى ضبط النفس في ضوء خطط البلدين لإجراء مناورات تحاكي ضرب إيران.
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، للصحفيين: " أي نشاط تعليمي وتدريبي في مثل هذه المنطقة المتفجرة يحمل مخاطر، إذ أنه يمكن أن يتطور إلى مزيد من التعقيدات ليس هناك حاجة لها. من المهم الآن التحلي بضبط النفس والتركيز على تسهيل عملية التفاوض، التي استؤنفت في فيينا بعد توقف طويل".
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وبحسب ريابكوف، "لا تتفاجأ موسكو بخطط الدولتين الحليفتين لإجراء تدريبات، لكن هذا عامل زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مصدر في الولايات المتحدة، أن وزيري دفاع الولايات المتحدة وإسرائيل قد يناقشان إجراء تدريبات عسكرية مشتركة تهدف إلى الاستعداد لضرب إيران.
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