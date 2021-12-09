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ميقاتي يبحث مع السيسي في القاهرة العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة
ميقاتي يبحث مع السيسي في القاهرة العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، صباح اليوم الخميس، إلى القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T10:18+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن رئيس الحكومة وصل إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية.وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان في استقبال نجيب ميقاتي، فور وصوله لمطار القاهرة الدولي.وأضافت أنه أقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزفت موسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري.وذكرت الوكالة أن ميقاتي ومدبولي استعرضا معا، ثلة من التشريفات، ثم انتقلا إلى القاعة الحكومية في مطار القاهرة.وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه من المقرر أن تبدأ محادثات لرئيس الحكومة اللبنانية مع الرئيس المصري، لبحث العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.وضم الوفد اللبناني سفير لينان في مصر، علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي، بطرس عساكر، بينما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة حلمي السعيد.
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أخبار لبنان, أخبار مصر الآن

ميقاتي يبحث مع السيسي في القاهرة العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة

10:18 GMT 09.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، صباح اليوم الخميس، إلى القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن رئيس الحكومة وصل إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية.
وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان في استقبال نجيب ميقاتي، فور وصوله لمطار القاهرة الدولي.
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وأضافت أنه أقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزفت موسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري.
وذكرت الوكالة أن ميقاتي ومدبولي استعرضا معا، ثلة من التشريفات، ثم انتقلا إلى القاعة الحكومية في مطار القاهرة.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه من المقرر أن تبدأ محادثات لرئيس الحكومة اللبنانية مع الرئيس المصري، لبحث العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.
وضم الوفد اللبناني سفير لينان في مصر، علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي، بطرس عساكر، بينما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة حلمي السعيد.
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