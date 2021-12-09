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هل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
هل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:35+0000
2021-12-09T08:58+0000
أوميكرون
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опросы, أوميكرون

هل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟

08:35 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 08:58 GMT 09.12.2021)
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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