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https://arabic.sputniknews.com/20211209/هل-تتوقع-إغلاق-الحدود-في-بلدك-بسبب-المتحور-الجديد؟-1053727398.html
هل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
هل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:35+0000
2021-12-09T08:35+0000
2021-12-09T08:58+0000
أوميكرون
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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هل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
08:35 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 08:58 GMT 09.12.2021)