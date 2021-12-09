هيئة الإعلام الأردني تكشف حقيقة تلقي أي طلب رسمي لعرض فيلم "أميرة" في دور السينما داخل المملكة

وأكد أبو الراغب، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن دور الهيئة هي تقييم الفيلم عند طلب عرضه في دور السينما، مضيفا أنه حتى الآن لم يتقدم أحد لعرضه الفيلم في دور السينما.واختار الأردن، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار، للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم إعلان جوائزها في مارس/آذار المقبل.ويسلط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة"، ولدت عبر نطفة مهربة لوالدها الأسير القابع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، لتتفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.وأعلن المخرج االمصري محمد دياب، في وقت سابق، وقف عرض الفيلم، بعد الجدل الذي أثاره أخيرا، وانتقاد مؤسسات مهتمة بشؤون الأسرى الفلسطينيين لقضية الفيلم.وقال دياب في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، تحت عنوان "بيان من أسرة فيلم أميرة": "نحن نعتبر أن الأسرى الفلسطينيين ومشاعرهم هم الأولوية لنا وقضيتنا الرئيسية".وأضاف: "لذلك سيتم وقف أي عروض للفيلم، ونطالب بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته. نحن مؤمنين بنقاء ما قدمناه في فيلم أميرة، دون أي إساءة للأسرى والقضية الفلسطينية".
واختار الأردن، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار، للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم إعلان جوائزها في مارس/آذار المقبل.
ويسلط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة"، ولدت عبر نطفة مهربة لوالدها الأسير القابع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، لتتفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.
وأعلن المخرج االمصري محمد دياب، في وقت سابق، وقف عرض الفيلم، بعد الجدل الذي أثاره أخيرا، وانتقاد مؤسسات مهتمة بشؤون الأسرى الفلسطينيين لقضية الفيلم.
وقال دياب في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، تحت عنوان "بيان من أسرة فيلم أميرة": "نحن نعتبر أن الأسرى الفلسطينيين ومشاعرهم هم الأولوية لنا وقضيتنا الرئيسية".
وأضاف: "لذلك سيتم وقف أي عروض للفيلم، ونطالب بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته. نحن مؤمنين بنقاء ما قدمناه في فيلم أميرة، دون أي إساءة للأسرى والقضية الفلسطينية".