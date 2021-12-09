هيئة الرقابة الصحية الروسية تكشف أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"

موسكو - سبوتنيك. وقال روزينتسوفا، اليوم الخميس: "يمكننا القول وفقًا لتحليل مسار المرض، أولاً وقبل كل شيء ، يعاني غالبية المرضى من حالة ضعف شديدة أو الإرهاق، وارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم تصل إلى 38 درجة وما فوق، والصداع، وانخفاض الشهية، والسعال".وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد وصفت في وقت سابق، التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما لم يعان أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.وجرى اكتشاف حالات مصابة بالمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا والسعودية، ودول أخرى حول العالم.
كشفت نائب مدير مستشفى غابريتشيفسكي التابع لهيئة الرقابة الصحية الروسية، تاتيانا روزينتسوفا، لوكالة "سبوتنيك"، عن الأعراض التي تظهر على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
موسكو - سبوتنيك. وقال روزينتسوفا، اليوم الخميس: "يمكننا القول وفقًا لتحليل مسار المرض، أولاً وقبل كل شيء ، يعاني غالبية المرضى من حالة ضعف شديدة أو الإرهاق، وارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم تصل إلى 38 درجة وما فوق، والصداع، وانخفاض الشهية، والسعال".
وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد وصفت في وقت سابق، التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما لم يعان أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.