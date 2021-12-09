https://arabic.sputniknews.com/20211209/واشنطن-تؤكد-عودتها-لمفاوضات-فيينا-وزيارة-غير-معلنة-لوزير-الخارجية-الفرنسي-إلى-الجزائر-1053745842.html

واشنطن تؤكد عودتها لمفاوضات فيينا... وزيارة غير معلنة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

واشنطن تؤكد عودتها لمفاوضات فيينا... وزيارة غير معلنة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نايد برايس، أن بلاده "ستعود للمفاوضات بنهاية الأسبوع لترى إذا كانت إيران جادة أم لا. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T14:17+0000

2021-12-09T14:17+0000

2021-12-09T14:17+0000

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استئناف مباحثات فيينا وواشنطن تؤكد أنها ستعود للمفاوضات إذا كانت إيران جادةتُستأنف، اليوم الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول، المباحثات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في وقت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستعود للمفاوضات بنهاية الأسبوع لترى إذا كانت إيران جادة.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نايد برايس، على أن الاتفاق النووي هو السبيل الأفضل والأكثر استمرارية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إيران إلى "العودة للاتفاق النووي"، معتبرةً أنها "آخر فرصة" أمامها لمعاودة الالتزام به، لأن لندن مصممة على العمل مع حلفائها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، إن " اعلان واشنطن أنها ستعود للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني يدل على تحول كبير في السياسة الأمريكية وأن الرئيس بايدن يريد الخروج بأفضل النتائج للجميع".وأعرب، الشلبي، عن اعتقاده أن ايران يجب أن تقدم بعض التنازلات والتطمينات حتى يحصل تنازل من الطرف الآخر وبالتالي الوصول إلي نتائج.بعد زيارته إلى الجزائر ... وزير الخارجية الفرنسي يؤكد رغبة فرنسا في إعادة العلاقات معهاأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان رغبة بلاده في عودة العلاقات السياسية مع الجزائر مطلع العام الجديد بعيدا عن خلافات الماضي.جاء ذلك خلال لقاءه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أثناء زيارته للجزائر، والتي تعتبر الأولى لمسؤول فرنسي رفيع المستوى منذ الأزمة الأخيرة بين البلدين.وأضاف أن "زيارته تهدف إلى تعزيز الثقة بين بلدينا في ظل السيادة الكاملة لكل بلد، مشيرا إلى أنه نقل إلى الرئيس الجزائري رغبة بلاده في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم بين البلدين".من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور، علي ربييج، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر في هذا التوقيت تكتسب أهمية كبيرة في ظل التوتر والتصعيد بين البلدين، معربا عن اعتقاده أن الزيارة قد تحمل عرضا سياسيا من قبل السلطات الفرنسية أو قد تكون بمثابة الاعتذار للجزائر ولشعبها.لكنه أعرب عن خشيته أن تكون هذه الزيارة الفرنسية والزيارات المقبلة عبارة عن وعود لحملات انتخابية لاسترضاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا حيث إن باريس تتحضر لإجراء الانتخابات الرئاسية.المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية حتى فبراير المقبلدعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا حتى فبراير/ شباط 2022، بدلا من موعدها المقرر في 24 ديسمر/ كانون الأول الحالي.واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة.ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.وانتقد الترجمان اقتحام المتطرفين والميليشيات لمبنى المفوضية العليا للانتخابات والاعتداء على مراكز انتخابية في طرابلس، وسرقة البطاقات الانتخابية منها و مهاجمة محكمة سبها، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار محاولات التشويش على العملية الانتخابية والتي يقوم بها المجلس الأعلى.

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