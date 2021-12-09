وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان

وحسب قناة "العربية"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، في المنامة.وأضاف ردا على سؤال حول الأزمة السعودية اللبنانية، أن "الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".وتابع: "يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية".وعن المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي المنعقدة في فيينا، قال: "نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج".واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية، بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.وعلى خلفية الأزمة، أعلن جورج قرداحي تقديم استقالته، يوم الجمعة الماضي الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من الحكومة اللبنانية.
وعن المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي المنعقدة في فيينا، قال: "نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج".
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية، بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.
وعلى خلفية الأزمة، أعلن جورج قرداحي تقديم استقالته، يوم الجمعة الماضي الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من الحكومة اللبنانية.