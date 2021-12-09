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https://arabic.sputniknews.com/20211209/وزير-الخارجية-السعودي-نأمل-أن-تحمي-المحادثات-النووية-الحالية-مصالح-دول-الخليج-1053752981.html
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن الممكلة تأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:45+0000
2021-12-09T16:45+0000
2021-12-09T16:45+0000
أخبار البحرين
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير السعودي، اليوم، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني في المنامة، بحسب "العربية".وأضاف الوزير في تصريحاته قائلا: "نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج".وخلال حديثه، أوضح ابن فرحان، أن المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية، أوصى بـ65 مبادرة بين البلدين. وأكد وزير الخارجية السعودية، أنه سيجري توقيع 4 اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية والبحرين.
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أخبار البحرين, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن الممكلة تأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير السعودي، اليوم، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني في المنامة، بحسب "العربية".
وأضاف الوزير في تصريحاته قائلا: "نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج".
وخلال حديثه، أوضح ابن فرحان، أن المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية، أوصى بـ65 مبادرة بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية السعودية، أنه سيجري توقيع 4 اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية والبحرين.