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وزير الصحة البريطاني يعلق على فيديو مسرب لمسؤولين حكوميين
وزير الصحة البريطاني يعلق على فيديو مسرب لمسؤولين حكوميين
قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، إنه يتفهم غضب الرأي العام بشأن مقطع فيديو يظهر فيه مسؤولون في داونينغ ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل خلال فترة... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:56+0000
2021-12-09T08:56+0000
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ونقلت "رويترز" عن جاويد، قوله: "يسعدني أن رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق ويمكنني أن أتفهم سبب انزعاج الكثير من الناس من هذا الفيديو".يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد اعتذر أمام النواب في مجلس العموم، يوم الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال الإغلاق الوبائي.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان".
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فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني يعلق على فيديو مسرب لمسؤولين حكوميين

08:56 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckayساجد جاويد
ساجد جاويد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، إنه يتفهم غضب الرأي العام بشأن مقطع فيديو يظهر فيه مسؤولون في داونينغ ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل خلال فترة الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا العام الماضي.
ونقلت "رويترز" عن جاويد، قوله: "يسعدني أن رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق ويمكنني أن أتفهم سبب انزعاج الكثير من الناس من هذا الفيديو".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد اعتذر أمام النواب في مجلس العموم، يوم الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال الإغلاق الوبائي.

وقال جونسون إنه "يعتذر بلا تحفظ" عن المقطع المسرب الذي يظهر مسؤولين في مكتب الحكومة في داونينغ ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل للموظفين في ذروة الإغلاق الوبائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أشار إلى أن الحفل لم ينظم فعليا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان".
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