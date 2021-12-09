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وكالة: أمريكا وإسرائيل تبحثان تحركا عسكريا استعدادا لمهاجمة إيران
وكالة: أمريكا وإسرائيل تبحثان تحركا عسكريا استعدادا لمهاجمة إيران
كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن احتمال كبير لبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، إجراء تدريبات عسكرية تحضرا للسيناريو "الأسوأ" عندما... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T15:30+0000
2021-12-09T15:30+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المسؤول، يوم الأربعاء، لوكالة "رويترز" إن المحادثات المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تأتي في أعقاب إفادة عرضها قادة الدفاع الأمريكيين.وأوضح أن الإفادة قدمت يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكانت تشمل الخيارات العسكرية المتاحة كافة، لضمان عدم تصنيع إيران سلاح نووي.ويأتي ذلك، على الرغم من نفي إيران المتكرر سعيها إلى صنع أسلحة نووية، فيما تقول إن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وإنها فقط تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.لكن هذه الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية، التي يكشف عنها للمرة الأولى، تعكس المخاوف الغربية بشأن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس دونالد ترامب.رفض المسؤول الأمريكي الكشف عن تفاصيل حول التدريبات العسكرية المحتملة، وقال: "نحن في هذا المأزق لأن برنامج إيران النووي يتطور إلى نقطة يتجاوزها أي أساس منطقي معهود".وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20% بواسطة مجموعة من 166 جهاز "آي.آر-6" متطور في مفاعل "فوردو"، المشيد داخل جبل مما يجعل مهاجمته أصعب.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/تقرير-يكشف-عن-عواقب-ضربات-صاروخية-محتملة-على-منشآت-نووية-في-الشرق-الأوسط-1053741599.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

وكالة: أمريكا وإسرائيل تبحثان تحركا عسكريا استعدادا لمهاجمة إيران

15:30 GMT 09.12.2021
© AP Photo / Northrop Grumman Corp.المروحية الإسرائيلية UH-60L Black Hawk
المروحية الإسرائيلية UH-60L Black Hawk - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Northrop Grumman Corp.
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كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن احتمال كبير لبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، إجراء تدريبات عسكرية تحضرا للسيناريو "الأسوأ" عندما يضطر البلدان إلى مهاجمة إيران وتدمير منشآتها النووية.
وقال المسؤول، يوم الأربعاء، لوكالة "رويترز" إن المحادثات المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تأتي في أعقاب إفادة عرضها قادة الدفاع الأمريكيين.
تركيب وعاء أول مفاعل في محطة أكويو للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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13:19 GMT
وأوضح أن الإفادة قدمت يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكانت تشمل الخيارات العسكرية المتاحة كافة، لضمان عدم تصنيع إيران سلاح نووي.
ويأتي ذلك، على الرغم من نفي إيران المتكرر سعيها إلى صنع أسلحة نووية، فيما تقول إن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وإنها فقط تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
لكن هذه الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية، التي يكشف عنها للمرة الأولى، تعكس المخاوف الغربية بشأن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس دونالد ترامب.
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
إسرائيل تقوم بـ"تدريبات الهجوم على إيران" فوق المتوسط... فيديو
أمس, 20:35 GMT
رفض المسؤول الأمريكي الكشف عن تفاصيل حول التدريبات العسكرية المحتملة، وقال: "نحن في هذا المأزق لأن برنامج إيران النووي يتطور إلى نقطة يتجاوزها أي أساس منطقي معهود".
وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20% بواسطة مجموعة من 166 جهاز "آي.آر-6" متطور في مفاعل "فوردو"، المشيد داخل جبل مما يجعل مهاجمته أصعب.
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