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https://arabic.sputniknews.com/20211209/وكالة-بايدن-يتعهد-بدعم-أوروبا-الشرقية-لكنه-لا-يرغب-في-مواجهة-عسكرية-مع-روسيا-1053760512.html
وكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا
وكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا
اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، هاتفيا بالرئيس الأوكراني وتسعة من قادة حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية، لتأكيد دعم الولايات المتحدة إذا "هاجمت"... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T21:59+0000
2021-12-09T21:59+0000
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دونباس
أخبار أوكرانيا
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يزعم الغرب منذ أسابيع أن روسيا تتأهب على حدودها الغربية لاجتياح الأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا في الوقت الذي تشكو فيه من تحركات "استفزازية" على هذه الجبهة من قبل قوات أوكرانيا والناتو.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ليس لديها نية للغزو المزعوم، لكنها تتبنى موقفا دفاعيا، بسبب القلق الذي يخلقه تقرب أوكرانيا أكثر من اللازم من التحالف العسكري الغربي لحلف شمال الأطلسي.عقب اتصال الرئيس الأمريكي، شكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بايدن على "دعمه القوي" وكتب على "تويتر" أن المكالمة استغرقت 90 دقيقة.وقال زيلينسكي إن بايدن أطلعه على نتائج القمة التي عقدها، يوم الثلاثاء، مع بوتين، وناقشا الصيغ الممكنة لحل الصراع في شرق أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكر البيت الأبيض أنه بعد مكالمة زيلينسكي، أمضى بايدن 40 دقيقة يتحدث إلى زعماء بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. جميع هذه الدول، على عكس أوكرانيا، انضمت إلى "الناتو".وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إن بايدن لوح بخيار العقوبات الاقتصادية خلال قمته مع بوتين، فإن خيارات الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا "محدودة"، كون الدولة ليست عضوة في الناتو، كما أن أمريكا "ليس لديها رغبة" في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.قال الرئيس بوتين بالأمس، إن توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا الاتحادية في المنظور الاستراتيجي، مضيفا: "إنه بقبول أوكرانيا في الناتو، سيتبع ذلك نشر الوحدات العسكرية المناسبة وتهديد الأسلحة، الأمر الذي يبعث على القلق".وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لأن ذلك سيتبعه بلا شك نشر الوحدات العسكرية المناسبة والقواعد والأسلحة التي تهددنا".
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونباس, أخبار أوكرانيا

وكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا

21:59 GMT 09.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، هاتفيا بالرئيس الأوكراني وتسعة من قادة حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية، لتأكيد دعم الولايات المتحدة إذا "هاجمت" روسيا أوكرانيا، فضلا عن فرض عقوبات "اقتصادية صارمة".
يزعم الغرب منذ أسابيع أن روسيا تتأهب على حدودها الغربية لاجتياح الأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا في الوقت الذي تشكو فيه من تحركات "استفزازية" على هذه الجبهة من قبل قوات أوكرانيا والناتو.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ليس لديها نية للغزو المزعوم، لكنها تتبنى موقفا دفاعيا، بسبب القلق الذي يخلقه تقرب أوكرانيا أكثر من اللازم من التحالف العسكري الغربي لحلف شمال الأطلسي.
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
روسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها
20:08 GMT
عقب اتصال الرئيس الأمريكي، شكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بايدن على "دعمه القوي" وكتب على "تويتر" أن المكالمة استغرقت 90 دقيقة.
وقال زيلينسكي إن بايدن أطلعه على نتائج القمة التي عقدها، يوم الثلاثاء، مع بوتين، وناقشا الصيغ الممكنة لحل الصراع في شرق أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".
وذكر البيت الأبيض أنه بعد مكالمة زيلينسكي، أمضى بايدن 40 دقيقة يتحدث إلى زعماء بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. جميع هذه الدول، على عكس أوكرانيا، انضمت إلى "الناتو".
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إن بايدن لوح بخيار العقوبات الاقتصادية خلال قمته مع بوتين، فإن خيارات الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا "محدودة"، كون الدولة ليست عضوة في الناتو، كما أن أمريكا "ليس لديها رغبة" في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
محادثات بوتين وبايدن
انتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
7 ديسمبر, 17:36 GMT
قال الرئيس بوتين بالأمس، إن توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا الاتحادية في المنظور الاستراتيجي، مضيفا: "إنه بقبول أوكرانيا في الناتو، سيتبع ذلك نشر الوحدات العسكرية المناسبة وتهديد الأسلحة، الأمر الذي يبعث على القلق".
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لأن ذلك سيتبعه بلا شك نشر الوحدات العسكرية المناسبة والقواعد والأسلحة التي تهددنا".
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