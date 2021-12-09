تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211209/ولي-العهد-السعودي-وأمير-قطر-يزوران-استاد-لوسيل-في-الدوحة-فيديو-1053741844.html
ولي العهد السعودي وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة... فيديو
ولي العهد السعودي وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة... فيديو
اصطحب أمير قطر، تميم بن حمد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في زيارة لاستاد لوسيل في الدوحة. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T13:23+0000
2021-12-09T13:23+0000
2021-12-09T13:23+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047711313_0:0:2725:1532_1920x0_80_0_0_c69ddd1f14489178b5263c0b8c46caf8.jpg
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام السعودية، محمد بن سلمان وتميم بن حمد وهما يتفقدان الاستاد، خلال زيارة ولي عهد السعودية لدولة قطر.وكان ولي العهد السعودي قام بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء الماضي، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها، لتكون زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047711313_38:0:2645:1955_1920x0_80_0_0_ebffb6f833f74325e14226e18438e424.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم
ولي العهد السعودي وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة... فيديو
اصطحب أمير قطر، تميم بن حمد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في زيارة لاستاد لوسيل في الدوحة.
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام السعودية، محمد بن سلمان وتميم بن حمد وهما يتفقدان الاستاد، خلال زيارة ولي عهد السعودية لدولة قطر.
وكان ولي العهد السعودي قام
بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي
، الثلاثاء الماضي، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها،
لتكون زيارته الأولى إلى الدوحة
منذ الأزمة الخليجية عام 2017.