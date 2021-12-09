الاتحاد الدولي للتنس لن ينظم بطولات بالصين في 2022

ونقلت "رويترز" عن المصدر أنه "لن تقام بطولات للرجال أو للسيدات تابعة للاتحاد الدولي في الصين خلال 2022".ولم يكشف المصدر عما إذا كان القرار مرتبطا بالمخاوف بشأن صحة وسلامة بينغ شواي نجمة التنس للزوجي.وخلال الموسم الكامل الأخير في 2019، قبل وباء كورونا، استضافت الصين 25 بطولة للسيدات تابعة للاتحاد الدولي و15 بطولة للرجال.ولم يعلن الاتحاد الدولي الأسباب التي تقف وراء قراره، لكنه يتبع في ذلك اتحاد اللاعبات المحترفات في تعليق بطولاته في الصين بعد اتهام بينغ نائبا سابقا لرئيس الوزراء بالاعتداء الجنسي.واختفت بينغ، المصنفة الأولى عالميا في الزوجي سابقا، لنحو ثلاثة أسابيع إثر نشرها رسالة بمواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهمت فيها نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي بإجبارها على ممارسة الجنس مما أثار مخاوف دولية.
ولم يكشف المصدر عما إذا كان القرار مرتبطا بالمخاوف بشأن صحة وسلامة بينغ شواي نجمة التنس للزوجي.
وخلال الموسم الكامل الأخير في 2019، قبل وباء كورونا، استضافت الصين 25 بطولة للسيدات تابعة للاتحاد الدولي و15 بطولة للرجال.
ولم يعلن الاتحاد الدولي الأسباب التي تقف وراء قراره، لكنه يتبع في ذلك اتحاد اللاعبات المحترفات في تعليق بطولاته في الصين بعد اتهام بينغ نائبا سابقا لرئيس الوزراء بالاعتداء الجنسي.
واختفت بينغ، المصنفة الأولى عالميا في الزوجي سابقا، لنحو ثلاثة أسابيع إثر نشرها رسالة بمواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهمت فيها نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي بإجبارها على ممارسة الجنس مما أثار مخاوف دولية.