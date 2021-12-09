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https://arabic.sputniknews.com/20211209/-زلزال-قوته-6-درجات-يهز-جنوب-اليابان-1053722998.html
زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان
زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان
قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان اليوم الخميس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T02:57+0000
2021-12-09T02:57+0000
2021-12-09T03:14+0000
اليابان
زلزال
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وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما. وأضافت الهيئة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/ارتفاع-عدد-مصابي-زلزال-اليابان-إلى-32-شخصا،-بينهم-3-في-حالة-حرجة-1050366337.html
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اليابان, زلزال
زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان 02:57 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 03:14 GMT 09.12.2021) يتبع
قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.
وأضافت الهيئة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).
ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.
و
تقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ
وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.