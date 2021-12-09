https://arabic.sputniknews.com/20211209/-زلزال-قوته-6-درجات-يهز-جنوب-اليابان-1053722998.html

زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان

زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان اليوم الخميس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T02:57+0000

2021-12-09T02:57+0000

2021-12-09T03:14+0000

اليابان

زلزال

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وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما. وأضافت الهيئة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.

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اليابان

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اليابان, زلزال