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زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان
https://arabic.sputniknews.com/20211209/-زلزال-قوته-6-درجات-يهز-جنوب-اليابان-1053722998.html
زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان
زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان
قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان اليوم الخميس. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T02:57+0000
2021-12-09T03:14+0000
اليابان
زلزال
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وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما. وأضافت الهيئة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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اليابان, زلزال

زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان

02:57 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 03:14 GMT 09.12.2021)
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
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قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
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وأضافت الهيئة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).
ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.
وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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