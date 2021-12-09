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https://arabic.sputniknews.com/20211209/110-دولة-تشارك-في-قمة-الديموقراطية-التي-دعت-إليها-واشنطن-1053728102.html
110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن
110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن
تستضيف واشنطن قمة افتراضية حول الديمقراطية، انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين، بمشاركة نحو نصف دول العالم في إطار الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T08:51+0000
2021-12-09T08:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. ووجّه بايدن دعوات للمشاركة في القمة إلى 110 دول، بينها إسرائيل، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وباكستان، وجنوب أفريقيا، واليونان، إضافة إلى دعوة تايوان وهو الأمر الذي أثار غضب الصين، بينما العراق هو البلد العربي الوحيد المدعو لقمة الديمقراطية التي دعت إليها واشنطن.يذكر أن بايدن، قال في يوم الديمقراطية العالمي الذي يوافق 15 سبتمبر/ أيلول، إنه لا توجد ديمقراطية كاملة وليس هناك ديمقراطية نهائية على الإطلاق، مشيرا إلى أن كل مكسب يتحقق وكل عائق ينكسر هو نتيجة عمل دؤوب لا يتوقف.وتجمع هذه القمة قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي والتصدي للتهديدات، التي تواجه الديمقراطيات من خلال العمل الجماعي.ومن المقرر أن توفر القمة منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.ويقول موقع الخارجية الأمريكية إن "مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية"، مشيرا إلى أن هناك 3 مواضيع رئيسية تتضمنها نقاشات القمة هي مجابهة الاستبداد ومعالجة الفساد ومكافحته و وتعزيز احترام حقوق الإنسان.وتستهدف القمة تشجيع قادة الدول على الإعلان عن إجراءات والتزامات محددة من أجل تحقيق إصلاحات داخلية ذات مغزى ومبادرات دولية لخدمة الديمقراطية.
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الولايات المتحدة الأمريكية

110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن

08:51 GMT 09.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNER إغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب تهديد أمني خارجي
 إغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب تهديد أمني خارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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تستضيف واشنطن قمة افتراضية حول الديمقراطية، انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين، بمشاركة نحو نصف دول العالم في إطار الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية.
القاهرة - سبوتنيك. ووجّه بايدن دعوات للمشاركة في القمة إلى 110 دول، بينها إسرائيل، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وباكستان، وجنوب أفريقيا، واليونان، إضافة إلى دعوة تايوان وهو الأمر الذي أثار غضب الصين، بينما العراق هو البلد العربي الوحيد المدعو لقمة الديمقراطية التي دعت إليها واشنطن.
ولم يوجه بايدن دعوة إلى روسيا والصين وتركيا ومصر وعدد من الدول الكبيرة الأخرى.
يذكر أن بايدن، قال في يوم الديمقراطية العالمي الذي يوافق 15 سبتمبر/ أيلول، إنه لا توجد ديمقراطية كاملة وليس هناك ديمقراطية نهائية على الإطلاق، مشيرا إلى أن كل مكسب يتحقق وكل عائق ينكسر هو نتيجة عمل دؤوب لا يتوقف.
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
باكستان تعتذر عن عدم المشاركة في قمة الديمقراطية التي تنظمها الولايات المتحدة
04:25 GMT
وتجمع هذه القمة قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي والتصدي للتهديدات، التي تواجه الديمقراطيات من خلال العمل الجماعي.
ومن المقرر أن توفر القمة منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
بلينكن: الولايات المتحدة ستستثمر في وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم
أمس, 14:43 GMT
ويقول موقع الخارجية الأمريكية إن "مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية"، مشيرا إلى أن هناك 3 مواضيع رئيسية تتضمنها نقاشات القمة هي مجابهة الاستبداد ومعالجة الفساد ومكافحته و وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وتستهدف القمة تشجيع قادة الدول على الإعلان عن إجراءات والتزامات محددة من أجل تحقيق إصلاحات داخلية ذات مغزى ومبادرات دولية لخدمة الديمقراطية.
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