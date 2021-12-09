https://arabic.sputniknews.com/20211209/110-دولة-تشارك-في-قمة-الديموقراطية-التي-دعت-إليها-واشنطن-1053728102.html

110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن

110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن

تستضيف واشنطن قمة افتراضية حول الديمقراطية، انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين، بمشاركة نحو نصف دول العالم في إطار الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T08:51+0000

2021-12-09T08:51+0000

2021-12-09T08:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. ووجّه بايدن دعوات للمشاركة في القمة إلى 110 دول، بينها إسرائيل، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وباكستان، وجنوب أفريقيا، واليونان، إضافة إلى دعوة تايوان وهو الأمر الذي أثار غضب الصين، بينما العراق هو البلد العربي الوحيد المدعو لقمة الديمقراطية التي دعت إليها واشنطن.يذكر أن بايدن، قال في يوم الديمقراطية العالمي الذي يوافق 15 سبتمبر/ أيلول، إنه لا توجد ديمقراطية كاملة وليس هناك ديمقراطية نهائية على الإطلاق، مشيرا إلى أن كل مكسب يتحقق وكل عائق ينكسر هو نتيجة عمل دؤوب لا يتوقف.وتجمع هذه القمة قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي والتصدي للتهديدات، التي تواجه الديمقراطيات من خلال العمل الجماعي.ومن المقرر أن توفر القمة منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.ويقول موقع الخارجية الأمريكية إن "مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية"، مشيرا إلى أن هناك 3 مواضيع رئيسية تتضمنها نقاشات القمة هي مجابهة الاستبداد ومعالجة الفساد ومكافحته و وتعزيز احترام حقوق الإنسان.وتستهدف القمة تشجيع قادة الدول على الإعلان عن إجراءات والتزامات محددة من أجل تحقيق إصلاحات داخلية ذات مغزى ومبادرات دولية لخدمة الديمقراطية.

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