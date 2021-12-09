72 شاحنة وزنها 2500 طن لاختبار جسر معلق في الصين… فيديو

يعد هذا الجسر جزءا من الطريق السريع الذي يتم تشييده بين منطقتي كاييانغ ووينجان في مقاطعة قويتشو، شرقي الصين.يصل طول هذا الجسر المعلق إلى 1257 مترا وجرى اختبار قدرته على تحمل مرور المركبات الثقيلة اليوم الخميس، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية.تقول الصحيفة إنه تم السماح بوجود 72 شاحنة على الجسر في وقت واحد لاختبار قدرته على التحمل قبل بدء تشغيله بكامل طاقته.وبحسب الصحيفة فإن إجمالي وزن الشاحنات التي تم السماح بوجودها على الجسر لاختباره وصل إلى 2520 طنا.
يصل طول هذا الجسر المعلق إلى 1257 مترا وجرى اختبار قدرته على تحمل مرور المركبات الثقيلة اليوم الخميس، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية.
The 1,257-meter-long Kaizhou Lake Bridge as part of the Weng'an-Kaiyang Highway successfully passed a static load test on Thursday, receiving 72 trucks with a total load of 2,520 tonnes. #MadeInChinapic.twitter.com/p4QtES1C3a