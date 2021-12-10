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آلية روسية لإدارة الطائرات المسيرة تعمل على درجة حرارة عالية
آلية روسية لإدارة الطائرات المسيرة تعمل على درجة حرارة عالية
أعلن مدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا اختراع آلية لتشغيل الطائرات المسيرة. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:43+0000
2021-12-10T08:43+0000
روسيا
رصد عسكري
طائرة مسيرة
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وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أوليغ يفتوشينكو، في تصريح للصحفيين إن "مؤسسة التكنولوجيا الإلكترونية ابتكرت أول آلية روسية للتحكم في الطائرات المسيرة".ونوه يفتوشينكو إلى أن "الآلية الروسية المخصصة لتشغيل الطائرات المسيرة تتفوق على نظيراتها الأجنبية من حيث المواصفات ويمكن استخدامها لتشغيل الطائرات والمروحيات المسيرة المتوفرة حالياً ومستقبليا".وتتميز آلية الإدارة الكهرميكانيكية "إس بي – 50 – 60" بالتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية والدقة العالية والقدرة على العمل في درجة حرارة تتراوح بين 60 تحت الصفر و55 فوق الصفر.وثمة حاجة إلى ما لا يقل عن 100 آلية بهذه المواصفات في السنة حسب تقديرات المدير التنفيذي لشركة الإنتاج التقني الحديث. ويُتوقع أن يبدأ تصنيعها في عام 2022.
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روسيا, رصد عسكري, طائرة مسيرة

آلية روسية لإدارة الطائرات المسيرة تعمل على درجة حرارة عالية

08:43 GMT 10.12.2021
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طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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أعلن مدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا اختراع آلية لتشغيل الطائرات المسيرة.
وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أوليغ يفتوشينكو، في تصريح للصحفيين إن "مؤسسة التكنولوجيا الإلكترونية ابتكرت أول آلية روسية للتحكم في الطائرات المسيرة".
ونوه يفتوشينكو إلى أن "الآلية الروسية المخصصة لتشغيل الطائرات المسيرة تتفوق على نظيراتها الأجنبية من حيث المواصفات ويمكن استخدامها لتشغيل الطائرات والمروحيات المسيرة المتوفرة حالياً ومستقبليا".
وتتميز آلية الإدارة الكهرميكانيكية "إس بي – 50 – 60" بالتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية والدقة العالية والقدرة على العمل في درجة حرارة تتراوح بين 60 تحت الصفر و55 فوق الصفر.
وثمة حاجة إلى ما لا يقل عن 100 آلية بهذه المواصفات في السنة حسب تقديرات المدير التنفيذي لشركة الإنتاج التقني الحديث. ويُتوقع أن يبدأ تصنيعها في عام 2022.
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