آلية روسية لإدارة الطائرات المسيرة تعمل على درجة حرارة عالية

وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أوليغ يفتوشينكو، في تصريح للصحفيين إن "مؤسسة التكنولوجيا الإلكترونية ابتكرت أول آلية روسية للتحكم في الطائرات المسيرة".ونوه يفتوشينكو إلى أن "الآلية الروسية المخصصة لتشغيل الطائرات المسيرة تتفوق على نظيراتها الأجنبية من حيث المواصفات ويمكن استخدامها لتشغيل الطائرات والمروحيات المسيرة المتوفرة حالياً ومستقبليا".وتتميز آلية الإدارة الكهرميكانيكية "إس بي – 50 – 60" بالتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية والدقة العالية والقدرة على العمل في درجة حرارة تتراوح بين 60 تحت الصفر و55 فوق الصفر.وثمة حاجة إلى ما لا يقل عن 100 آلية بهذه المواصفات في السنة حسب تقديرات المدير التنفيذي لشركة الإنتاج التقني الحديث. ويُتوقع أن يبدأ تصنيعها في عام 2022.