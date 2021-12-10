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أردوغان: جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود ظلم وانعدام للضمير
أردوغان: جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود ظلم وانعدام للضمير
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:52+0000
2021-12-10T08:52+0000
العالم العربي
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وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي: "نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى".وتابع: "بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين".وعن الوضع في أفغانستان، قال أردوغان: "إحلال السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان هو أمنيتنا المشتركة ولا يسعنا أن ندير ظهرنا للشعب الأفغاني".وأضاف: "إن الدول المجاورة لمناطق الأزمات هي من تتحمل العبء الرئيسي في قضية الهجرة واللاجئين وليست الدول الغربية".
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العالم العربي

أردوغان: جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود ظلم وانعدام للضمير

08:52 GMT 10.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام للضمير.
وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي: "نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى".
وتابع: "بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين".
وعن الوضع في أفغانستان، قال أردوغان: "إحلال السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان هو أمنيتنا المشتركة ولا يسعنا أن ندير ظهرنا للشعب الأفغاني".
وأضاف: "إن الدول المجاورة لمناطق الأزمات هي من تتحمل العبء الرئيسي في قضية الهجرة واللاجئين وليست الدول الغربية".
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