أردوغان: جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود ظلم وانعدام للضمير
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام للضمير.
وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي: "نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى".
#عاجل | أردوغان: نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 10, 2021
وتابع: "بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين".
#عاجل | أردوغان: بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 10, 2021
وعن الوضع في أفغانستان، قال أردوغان: "إحلال السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان هو أمنيتنا المشتركة ولا يسعنا أن ندير ظهرنا للشعب الأفغاني".
أردوغان: سبيل إحلال استقرار وسلام دائم هو تأسيس دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 10, 2021
وأضاف: "إن الدول المجاورة لمناطق الأزمات هي من تتحمل العبء الرئيسي في قضية الهجرة واللاجئين وليست الدول الغربية".