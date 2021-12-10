أمريكا تفرض حزمة عقوبات ضخمة على 4 دول

ولحقت كندا وبريطانيا بواشنطن في فرض عقوبات مماثلة على ميانمار، فيما شهدت الحزمة الأمريكية أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن، بحسب وكالة "رويترز".من جانبه قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الإجراءات الجديدة لواشنطن، تبعث برسالة تفيد بأن "الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ستتحرك ضد من يسيئون استخدام سلطة الدولة للتسبب في المعاناة وممارسة القمع".شملت العقوبات كيانات ومنظمات قانونية ومؤسسات عسكرية وشركات ومسؤولين وشخصيات سياسية. شملت العقوبات الأمريكية المعلن عنها في وقت سابق اليوم، أيضا، "المعهد الأوروبي يوستو" ومقره موسكو، بحجة علاقاته مع كوريا الشمالية.وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، عن إضافة شركة "سينستايم" الصينية للذكاء الاصطناعي إلى قائمة "شركات المجمع العسكري الصناعي الصيني".واتهمت الوزارة الشركة، بتطوير برامج التعرف على الوجوه التي تحدد عرقية الشخص مع تركيز خاص على أبناء عرقية الأويغور، ولذلكتقرر إخضاعها لحظر الاستثمار من جانب المستثمرين الأمريكيين.وفقا لـ"رويترز"، يقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إن ما يزيد على مليون شخص، أغلبهم من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى، معتقلون منذ سنوات داخل معسكرات في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين. تنفي بكين جميع الادعاءات وتقول إنها مراكز تدريب وليست معسكرات.
أقرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات ذات الصلة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنغلادش بدعوى التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولحقت كندا وبريطانيا بواشنطن في فرض عقوبات مماثلة على ميانمار، فيما شهدت الحزمة الأمريكية أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن، بحسب وكالة "رويترز".
من جانبه قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الإجراءات الجديدة لواشنطن، تبعث برسالة تفيد بأن "الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ستتحرك ضد من يسيئون استخدام سلطة الدولة للتسبب في المعاناة وممارسة القمع".
شملت العقوبات كيانات ومنظمات قانونية ومؤسسات عسكرية وشركات ومسؤولين وشخصيات سياسية. شملت العقوبات الأمريكية المعلن عنها في وقت سابق اليوم، أيضا، "المعهد الأوروبي يوستو" ومقره موسكو، بحجة علاقاته مع كوريا الشمالية.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، عن إضافة شركة "سينستايم" الصينية للذكاء الاصطناعي إلى قائمة "شركات المجمع العسكري الصناعي الصيني".
واتهمت الوزارة الشركة، بتطوير برامج التعرف على الوجوه التي تحدد عرقية الشخص مع تركيز خاص على أبناء عرقية الأويغور، ولذلكتقرر إخضاعها لحظر الاستثمار من جانب المستثمرين الأمريكيين.
وفقا لـ"رويترز"، يقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إن ما يزيد على مليون شخص، أغلبهم من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى، معتقلون منذ سنوات داخل معسكرات في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين. تنفي بكين جميع الادعاءات وتقول إنها مراكز تدريب وليست معسكرات.