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أمريكا "غاضبة" من جيش ميانمار بعد تقارير "موثوقة" عن قتل 11 شخصا على أيدي جنود
أمريكا "غاضبة" من جيش ميانمار بعد تقارير "موثوقة" عن قتل 11 شخصا على أيدي جنود
نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بتقارير أفادت بأن جنودا من ميانمار جمعوا 11 شخصا من منطقة ساجينج في شمال غرب البلاد وقتلوهم. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T01:53+0000
2021-12-10T01:53+0000
أمريكا
ميانمار
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قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس: "إننا غاضبون بسبب التقارير الموثوقة والمقززة عن أن جيش بورما قيَّد 11 قرويا، من بينهم أطفال، في شمال غرب بورما وأحرقهم وهم على قيد الحياة".وكرر برايس دعوة واشنطن بأن ينهي الجيش استخدام العنف وأن يطلق سراح المحتجزين ظلما منذ استيلاء جنرالات على السلطة في انقلاب في أول فبراير شباط الماضي.وقال سكان إن الرفات عثر عليها في قرية في منطقة ساجينج التي شهدت قتالا ضاريا بين قوات الأمن وميليشيا شكلها معارضون للحكم العسكري وأضافوا أن بعض الضحايا كانوا لا يزالوا على قيد الحياة عندما أشعلت فيهم النيران.واتُهم الجنود بإطلاق الرصاص عليهم وإشعال النار في جثامينهم. وعثر على رفات متفحمة في قرية.وجرى تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنها تَعرض الجثامين المحترقة كما نشرت بعض وسائل الإعلام من بينها بوابة ميانمار الآن الإخبارية صورا.
https://arabic.sputniknews.com/20210805/إعلام-العثور-على-40-جثة-على-الأقل-في-غابات-بعد-حملة-للجيش-في-ميانمار-1049772014.html
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أمريكا, ميانمار

أمريكا "غاضبة" من جيش ميانمار بعد تقارير "موثوقة" عن قتل 11 شخصا على أيدي جنود

01:53 GMT 10.12.2021
© REUTERS / STRINGERقوات من جيش ميانمار، 15 أغسطس/ آب 2019
قوات من جيش ميانمار، 15 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بتقارير أفادت بأن جنودا من ميانمار جمعوا 11 شخصا من منطقة ساجينج في شمال غرب البلاد وقتلوهم.
قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس: "إننا غاضبون بسبب التقارير الموثوقة والمقززة عن أن جيش بورما قيَّد 11 قرويا، من بينهم أطفال، في شمال غرب بورما وأحرقهم وهم على قيد الحياة".
وكرر برايس دعوة واشنطن بأن ينهي الجيش استخدام العنف وأن يطلق سراح المحتجزين ظلما منذ استيلاء جنرالات على السلطة في انقلاب في أول فبراير شباط الماضي.
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وقال سكان إن الرفات عثر عليها في قرية في منطقة ساجينج التي شهدت قتالا ضاريا بين قوات الأمن وميليشيا شكلها معارضون للحكم العسكري وأضافوا أن بعض الضحايا كانوا لا يزالوا على قيد الحياة عندما أشعلت فيهم النيران.
واتُهم الجنود بإطلاق الرصاص عليهم وإشعال النار في جثامينهم. وعثر على رفات متفحمة في قرية.
وجرى تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنها تَعرض الجثامين المحترقة كما نشرت بعض وسائل الإعلام من بينها بوابة ميانمار الآن الإخبارية صورا.
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