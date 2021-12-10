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https://arabic.sputniknews.com/20211210/أول-ظهور-لحسام-حبيب-بعد-انفصاله-عن-شيرين-عبد-الوهاب-صورة-1053780987.html
أول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب... صورة
أول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب... صورة
في أحدث ظهور له بعد انفصاله عن المطربة شيرين عبد الوهاب، يستعد المطرب حسام حبيب للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، بأغنية جديدة. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:50+0000
2021-12-10T12:50+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر الموزع الموسيقى محمد النابلسي، صورة تجمعه مع حسام حبيب، معلنا العمل على تسجيل أغنية جديدة معه.وأرفق النابلسي الصورة بتعليق، قال فيه: "أعتذر عن الاختفاء وعدم النشر لبعض الوقت، ولكن صدقوني أن ذلك لسبب وجيه".وأضاف: "لقد كنت بالفعل أعمل بجد لإنهاء عدد من الأغاني الجديدة لبعض الفنانين العظماء بما فى ذلك الديفا سميرة سعيد، وأختي المذهلة شيرين، ومشروع يجري في لندن وبعض المفاجآت الأخرى".وتابع: "لكن لا شىيء يمنحني المزيد من الإثارة والطاقة والمشاعر الإيجابية أكثر من التواجد في الاستوديو مع أخي حسام حبيب".وأوضح: "لقد عملنا على عدد قليل من الأغاني التي لا يزال يتم استكمالها لأننا نسعى للتأكد من جودة العمل قبل إصداره، ولكن هذه الأغنية الخاصة هي أيضا مميزة".وأشار إلى أن الأغنية الجديدة التى يسجلها حسام حبيب من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، والذين أعلنوا أيضًا عبر حساباتهم بفي "إنستغرام" انتظار عرض العمل للجمهور.وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا، أعلنت فيه انفصالها رسميا عن الفنان حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها وأنها تكن كل الاحترام له.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/شيرين-تعلن-طلاقها-من-حسام-حبيب-وهبت-حياتي-لمريم-وهنا-والفن-1053526002.html
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أخبار الفنانين في مصر

أول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب... صورة

12:50 GMT 10.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
في أحدث ظهور له بعد انفصاله عن المطربة شيرين عبد الوهاب، يستعد المطرب حسام حبيب للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، بأغنية جديدة.
وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر الموزع الموسيقى محمد النابلسي، صورة تجمعه مع حسام حبيب، معلنا العمل على تسجيل أغنية جديدة معه.
وأرفق النابلسي الصورة بتعليق، قال فيه: "أعتذر عن الاختفاء وعدم النشر لبعض الوقت، ولكن صدقوني أن ذلك لسبب وجيه".
وأضاف: "لقد كنت بالفعل أعمل بجد لإنهاء عدد من الأغاني الجديدة لبعض الفنانين العظماء بما فى ذلك الديفا سميرة سعيد، وأختي المذهلة شيرين، ومشروع يجري في لندن وبعض المفاجآت الأخرى".
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وتابع: "لكن لا شىيء يمنحني المزيد من الإثارة والطاقة والمشاعر الإيجابية أكثر من التواجد في الاستوديو مع أخي حسام حبيب".
وأوضح: "لقد عملنا على عدد قليل من الأغاني التي لا يزال يتم استكمالها لأننا نسعى للتأكد من جودة العمل قبل إصداره، ولكن هذه الأغنية الخاصة هي أيضا مميزة".
وأشار إلى أن الأغنية الجديدة التى يسجلها حسام حبيب من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، والذين أعلنوا أيضًا عبر حساباتهم بفي "إنستغرام" انتظار عرض العمل للجمهور.
وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا، أعلنت فيه انفصالها رسميا عن الفنان حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها وأنها تكن كل الاحترام له.
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