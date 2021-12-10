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https://arabic.sputniknews.com/20211210/إدارة-بايدن-تتعهد-بالعمل-لإعادة-الصحفي-أوستن-تايس-المفقود-في-سوريا-إلى-الوطن-1053795617.html
إدارة بايدن تتعهد بالعمل لإعادة الصحفي أوستن تايس المفقود في سوريا إلى الوطن
إدارة بايدن تتعهد بالعمل لإعادة الصحفي أوستن تايس المفقود في سوريا إلى الوطن
تعهدت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، بالعمل لإعادة الصحفي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ في عام 2012 إلى الوطن 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T21:32+0000
2021-12-10T21:32+0000
أمريكا
سوريا
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن جيك سوليفان مستشار بايدن للأمن القومي التقى مع ديبرا تايس والدة الصحفي، الذي اختفى أثناء عمله في سوريا في عام 2012، بحسب رويترز.وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الصحفي الحر، وغيره من الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في الخارج، إلى الوطن.وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، كشف في شهر آب/أغسطس الماضي 2020، عن توجيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "رسالة شخصية" إلى الرئيس السوري، بشار الأسد.وقال بومبيو إن ترامب وجه رسالة شخصية إلى الأسد، بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، الذي اختطف قبل 8 سنوات في سوريا، لافتا إلى أن "الحكومة الأمريكية حاولت مرارا التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن".يشار إلى أن تايس (37 عاماً) وهو أيضا ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية، فُقد في آب/أغسطس 2012 قرب دمشق، ولا يزال مصيره مجهولاً.ومنذ فقدانه، بدأت عائلته حملة إعلامية للمطالبة بكشف مصيره والإفراج عنه، وتؤكد أن لديها أسبابا تدفعها للاعتقاد أنه لا يزال على قيد الحياة.ولم تتبن أي مجموعة في سوريا احتجاز أوستن، لكن والد تايس أبدى اعتقاده نهاية العام 2018 بأن "الحكومة السورية هي الجهة الأفضل لمساعدتنا على إعادة أوستن بسلام".
https://arabic.sputniknews.com/20201019/بعد-رسالة-ترامب-للأسد-مصدر-يكشف-رد-دمشق-بعد-زيارة-مسؤولين-أمريكيين-وفحوى-العروض--1046888013.html
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أمريكا, سوريا

إدارة بايدن تتعهد بالعمل لإعادة الصحفي أوستن تايس المفقود في سوريا إلى الوطن

21:32 GMT 10.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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تعهدت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، بالعمل لإعادة الصحفي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ في عام 2012 إلى الوطن
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن جيك سوليفان مستشار بايدن للأمن القومي التقى مع ديبرا تايس والدة الصحفي، الذي اختفى أثناء عمله في سوريا في عام 2012، بحسب رويترز.
وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الصحفي الحر، وغيره من الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في الخارج، إلى الوطن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، كشف في شهر آب/أغسطس الماضي 2020، عن توجيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "رسالة شخصية" إلى الرئيس السوري، بشار الأسد.
الحياة اليومية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2020
بعد رسالة ترامب للأسد... مصدر يكشف رد دمشق بعد زيارة مسؤولين أمريكيين وفحوى العروض
19 أكتوبر 2020, 12:02 GMT
وقال بومبيو إن ترامب وجه رسالة شخصية إلى الأسد، بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، الذي اختطف قبل 8 سنوات في سوريا، لافتا إلى أن "الحكومة الأمريكية حاولت مرارا التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن".
يشار إلى أن تايس (37 عاماً) وهو أيضا ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية، فُقد في آب/أغسطس 2012 قرب دمشق، ولا يزال مصيره مجهولاً.
ومنذ فقدانه، بدأت عائلته حملة إعلامية للمطالبة بكشف مصيره والإفراج عنه، وتؤكد أن لديها أسبابا تدفعها للاعتقاد أنه لا يزال على قيد الحياة.
ولم تتبن أي مجموعة في سوريا احتجاز أوستن، لكن والد تايس أبدى اعتقاده نهاية العام 2018 بأن "الحكومة السورية هي الجهة الأفضل لمساعدتنا على إعادة أوستن بسلام".
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