إسرائيل تحبط سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن قواته العسكرية اشتبهت في شخصين اثنين اقتربا من قاعدة عسكرية تقع في هضبة الجولان السوري المحتل، بغرض سرقة وسائل قتالية وعتاد عسكري.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أطلق النار على مسلحين اثنين، أحدهما كان مسلحا، اقتربا من قاعدة عسكرية في هضبة الجولان وهربوا بعدما أطلق أحد الجنود النيران عليهما ولم يستجيبا، في وقت تبحث قوات الجيش والشرطة بتكثيف عملية البحث عنهما.ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة الشمالية للبلاد وهضبة الجولان يكثر فيها سرقة الأسلحة والوسائل القتالية، وهو ما حدا بالجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها الحد من عمليات السرقة في هذه القواعد العسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أطلق النار على مسلحين اثنين، أحدهما كان مسلحا، اقتربا من قاعدة عسكرية في هضبة الجولان وهربوا بعدما أطلق أحد الجنود النيران عليهما ولم يستجيبا، في وقت تبحث قوات الجيش والشرطة بتكثيف عملية البحث عنهما.
צה"ל: לוחם ששהה בעמדת שמירה זיהה שני חשודים שמתקרבים לעבר בסיס בצפון. הלוחם זיהה שאחד החשודים חמוש ודורך את נשקו. כשהחשודים לא נענו לקריאותיו, הלוחם ירה לאוויר ולאחר מכן לעבר פלג גופם התחתון. החשודים נמלטו, כוחות צה"ל ומשטרה מבצעים סריקות אחר החשודים@ItayBlumental
ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة الشمالية للبلاد وهضبة الجولان يكثر فيها سرقة الأسلحة والوسائل القتالية، وهو ما حدا بالجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها الحد من عمليات السرقة في هذه القواعد العسكرية.