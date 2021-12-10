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إسرائيل تحبط سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل
إسرائيل تحبط سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل
أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاحه في إحباط محاولة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
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الجولان
إسرائيل
سوريا
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن قواته العسكرية اشتبهت في شخصين اثنين اقتربا من قاعدة عسكرية تقع في هضبة الجولان السوري المحتل، بغرض سرقة وسائل قتالية وعتاد عسكري.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أطلق النار على مسلحين اثنين، أحدهما كان مسلحا، اقتربا من قاعدة عسكرية في هضبة الجولان وهربوا بعدما أطلق أحد الجنود النيران عليهما ولم يستجيبا، في وقت تبحث قوات الجيش والشرطة بتكثيف عملية البحث عنهما.ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة الشمالية للبلاد وهضبة الجولان يكثر فيها سرقة الأسلحة والوسائل القتالية، وهو ما حدا بالجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها الحد من عمليات السرقة في هذه القواعد العسكرية.
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الجولان, إسرائيل, سوريا

إسرائيل تحبط سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل

11:40 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunجنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل
جنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاحه في إحباط محاولة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن قواته العسكرية اشتبهت في شخصين اثنين اقتربا من قاعدة عسكرية تقع في هضبة الجولان السوري المحتل، بغرض سرقة وسائل قتالية وعتاد عسكري.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أطلق النار على مسلحين اثنين، أحدهما كان مسلحا، اقتربا من قاعدة عسكرية في هضبة الجولان وهربوا بعدما أطلق أحد الجنود النيران عليهما ولم يستجيبا، في وقت تبحث قوات الجيش والشرطة بتكثيف عملية البحث عنهما.
ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة الشمالية للبلاد وهضبة الجولان يكثر فيها سرقة الأسلحة والوسائل القتالية، وهو ما حدا بالجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها الحد من عمليات السرقة في هذه القواعد العسكرية.
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