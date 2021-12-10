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إصابة 8 جنود من أرمينيا بتبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان
إصابة 8 جنود من أرمينيا بتبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، بأن ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T17:37+0000
2021-12-10T17:41+0000
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وجاء في بيان للمكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأرمينية، في 10 كانون الأول/ ديسمبر، وأثناء صد العمليات العدوانية لوحدات القوات المسلحة الأذربيجانية في الاتجاه الشرقي للحدود (منطقة غيغاركونيك)، قتل مجند من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية، وهو الجندي فاهي ماناسيريان، من مواليد 2002، وأصيب ثمانية جنود آخرين ".وذكر البيان، بأن حالة ستة من الجرحى تم تقييمها أنها خطيرة، وأن حالة اثنين آخرين متوسطة الخطورة وخفيفة.وفي وقت سابق ، قالت الدفاع الأرمينية، إن جنديا أرمينياً قتل في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
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العالم, أخبار أذربيجان, أرمينيا

إصابة 8 جنود من أرمينيا بتبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان

17:37 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 17:41 GMT 10.12.2021)
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، بأن ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأرمينية، في 10 كانون الأول/ ديسمبر، وأثناء صد العمليات العدوانية لوحدات القوات المسلحة الأذربيجانية في الاتجاه الشرقي للحدود (منطقة غيغاركونيك)، قتل مجند من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية، وهو الجندي فاهي ماناسيريان، من مواليد 2002، وأصيب ثمانية جنود آخرين ".
وذكر البيان، بأن حالة ستة من الجرحى تم تقييمها أنها خطيرة، وأن حالة اثنين آخرين متوسطة الخطورة وخفيفة.
وفي وقت سابق ، قالت الدفاع الأرمينية، إن جنديا أرمينياً قتل في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
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