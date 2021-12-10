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https://arabic.sputniknews.com/20211210/إيران-تؤيد-صيغة-3--3-في-اجتماع-موسكو-بشأن-القوقاز-1053792654.html
إيران تؤيد صيغة "3 + 3" في اجتماع موسكو بشأن القوقاز
إيران تؤيد صيغة "3 + 3" في اجتماع موسكو بشأن القوقاز
أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا، اليوم الجمعة، أن طهران أيدت صيغة "3 + 3" خلال اجتماع في موسكو بشأن جنوب القوقاز. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T18:44+0000
2021-12-10T18:45+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لدائرة أوراسيا في الخارجية الإيرانية، علي رضا حقيقيان، شارك في الاجتماع نيابة عن إيران.وجاء في بيان السفارة على قناتها في "تليغرام": "قال حقيقيان خلال حديثه إن إيران تدعم هذه الصيغة لأنها جزء من صلب سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو مقتنع بضرورة حل المشاكل والتحديات والتناقضات بين دول المنطقة من خلال الجهود المبذولة من الدول الإقليمية."واستضافت موسكو، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول للمنصة التشاورية الإقليمية "3 + 3" برئاسة نواب وزراء خارجية روسيا، أذربيجان، أرمينيا، وتركيا، والمدير العام لدائرة أوراسيا التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية.هذا ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إلى إنشاء منصة سداسية للتعاون الإقليمي (3+3)، تضم أذربيجان وإيران وتركيا وروسيا وجورجيا، إضافةً إلى أرمينيا في حال قبولها الدعوة.واعتبر الرئيس التركي أن هذه المبادرة ستوفر فرصا رابحة لكل الأطراف؛ مشيرا إلى أن "هناك بعض المواقف السلبية من جانب جورجيا، ولكن إذا أظهرت كل هذه الدول نهجا إيجابيا، فسيتم إنشاء هذه المنصة، وستتحول المنطقة إلى منصة للسلام".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر المنصرم، إن الطرفين ناقشا إمكانية إيجاد صيغة "3 + 3"؛ مشيرا إلى أن إيران لديها موقف إيجابي تجاه هذه المبادرة، مثل تركيا وأذربيجان.وأعرب لافروف، عن أمله في أن تبدي جورجيا اهتماما للتشاور والاتفاق على القرارات، بشأن تنمية القوقاز.
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العالم

إيران تؤيد صيغة "3 + 3" في اجتماع موسكو بشأن القوقاز

18:44 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 18:45 GMT 10.12.2021)
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo
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أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا، اليوم الجمعة، أن طهران أيدت صيغة "3 + 3" خلال اجتماع في موسكو بشأن جنوب القوقاز.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لدائرة أوراسيا في الخارجية الإيرانية، علي رضا حقيقيان، شارك في الاجتماع نيابة عن إيران.
وجاء في بيان السفارة على قناتها في "تليغرام": "قال حقيقيان خلال حديثه إن إيران تدعم هذه الصيغة لأنها جزء من صلب سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو مقتنع بضرورة حل المشاكل والتحديات والتناقضات بين دول المنطقة من خلال الجهود المبذولة من الدول الإقليمية."
18:32 GMT
واستضافت موسكو، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول للمنصة التشاورية الإقليمية "3 + 3" برئاسة نواب وزراء خارجية روسيا، أذربيجان، أرمينيا، وتركيا، والمدير العام لدائرة أوراسيا التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "ممثلي جورجيا الذين تمت دعوتهم امتنعوا عن المشاركة في الاجتماع".
هذا ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إلى إنشاء منصة سداسية للتعاون الإقليمي (3+3)، تضم أذربيجان وإيران وتركيا وروسيا وجورجيا، إضافةً إلى أرمينيا في حال قبولها الدعوة.
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واعتبر الرئيس التركي أن هذه المبادرة ستوفر فرصا رابحة لكل الأطراف؛ مشيرا إلى أن "هناك بعض المواقف السلبية من جانب جورجيا، ولكن إذا أظهرت كل هذه الدول نهجا إيجابيا، فسيتم إنشاء هذه المنصة، وستتحول المنطقة إلى منصة للسلام".
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر المنصرم، إن الطرفين ناقشا إمكانية إيجاد صيغة "3 + 3"؛ مشيرا إلى أن إيران لديها موقف إيجابي تجاه هذه المبادرة، مثل تركيا وأذربيجان.
وأعرب لافروف، عن أمله في أن تبدي جورجيا اهتماما للتشاور والاتفاق على القرارات، بشأن تنمية القوقاز.
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