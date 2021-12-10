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إيلون ماسك على تويتر: أفكر في ترك جميع وظائفي
إيلون ماسك على تويتر: أفكر في ترك جميع وظائفي
يفكر إيلون ماسك رئيس شركة تسلا في ترك جميع مناصبه الإدارية بأسلوبه الخاص. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T07:36+0000
2021-12-10T07:36+0000
وظيفة
إيلون ماسك
أخبار تسلا
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وحسب ما كتبه ماسك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: " أفكر في ترك وظيفتي".والسؤال: هل بالفعل يفكر ماسك في ترك مناصبه الإدارية، والتفرغ لشيء آخر كأن يصبح مدونا كما قال؟.. لا أحد يعلم على وجه التحديد.لكن صاحب الشركة العملاقة "تسلا" لم يكتب أكثر من هذه الجملة، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بما سيفعله، والذي سيكون له تأثيره بالفعل على الأسواق لحظة اتخاذ القرار، بشكل أو بآخر.وفي هذا السياق، من المهم تذكر تصريح آخر لـ "ماسك"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حينما أعلن أنه يريد أن يكون على رأس شركة تسلا لعدة سنوات أخرى.ويشتهر ماسك بتصريحاته الغامضة على موقع تويتر، حيث لديه ما يقرب من 66 مليون متابع.وقد تسببت تغريداته تلك مرارًا وتكرارًا في تقلبات حادة في أسهم تسلا داخل البورصات المختلفة، حيث لا يزال ماسك يمتلك حصة كبيرة في شركة السيارات الكهربائية الرائدة التي أسسها ويرأسها حاليا.وتبلغ قيمة تسلا حاليًا نحو 900 مليار دولار في البورصة، وهو رقم أكبر من أي صانع سيارات آخر.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سأل ماسك عبر تويتر عما إذا كان يجب أن يتنازل عن 10% من حصته، ومنذ ذلك الحين، باع أكثر من 12 مليار دولار من أسهم تسلا.يمتلك ماسك كذلك شركة الفضاء "سبيس إكس"، حيث أسسها ويرأسها حاليا، كما يدير شركة البنية التحتية "ذا بورينغ كومباني"، والتي تعمل على تطوير شريحة كمبيوتر تمكن من الاتصال بين الدماغ البشري والكمبيوتر.
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وظيفة, إيلون ماسك, أخبار تسلا

إيلون ماسك على تويتر: أفكر في ترك جميع وظائفي

07:36 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Lucy Nicholsonرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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يفكر إيلون ماسك رئيس شركة تسلا في ترك جميع مناصبه الإدارية بأسلوبه الخاص.
وحسب ما كتبه ماسك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: " أفكر في ترك وظيفتي".
والسؤال: هل بالفعل يفكر ماسك في ترك مناصبه الإدارية، والتفرغ لشيء آخر كأن يصبح مدونا كما قال؟.. لا أحد يعلم على وجه التحديد.
لكن صاحب الشركة العملاقة "تسلا" لم يكتب أكثر من هذه الجملة، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بما سيفعله، والذي سيكون له تأثيره بالفعل على الأسواق لحظة اتخاذ القرار، بشكل أو بآخر.
وفي هذا السياق، من المهم تذكر تصريح آخر لـ "ماسك"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حينما أعلن أنه يريد أن يكون على رأس شركة تسلا لعدة سنوات أخرى.
ويشتهر ماسك بتصريحاته الغامضة على موقع تويتر، حيث لديه ما يقرب من 66 مليون متابع.
وقد تسببت تغريداته تلك مرارًا وتكرارًا في تقلبات حادة في أسهم تسلا داخل البورصات المختلفة، حيث لا يزال ماسك يمتلك حصة كبيرة في شركة السيارات الكهربائية الرائدة التي أسسها ويرأسها حاليا.
وتبلغ قيمة تسلا حاليًا نحو 900 مليار دولار في البورصة، وهو رقم أكبر من أي صانع سيارات آخر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سأل ماسك عبر تويتر عما إذا كان يجب أن يتنازل عن 10% من حصته، ومنذ ذلك الحين، باع أكثر من 12 مليار دولار من أسهم تسلا.
يمتلك ماسك كذلك شركة الفضاء "سبيس إكس"، حيث أسسها ويرأسها حاليا، كما يدير شركة البنية التحتية "ذا بورينغ كومباني"، والتي تعمل على تطوير شريحة كمبيوتر تمكن من الاتصال بين الدماغ البشري والكمبيوتر.
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