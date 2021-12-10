إيلون ماسك يفكر في العمل مدونا مشهورا بدوام كامل

وكتب إيلون ماسك تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر جاء فيها: "أفكر في أن أترك وظيفتي وأصبح مدونا بدوام كامل. ما رأيك؟".باع إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، آخر ممتلكاته العقارية المتبقية، وهي عبارة عن عقار تاريخي فخم في منطقة "سيليكون فالي" في كاليفورنيا مقابل 30 مليون دولار، هذا الأسبوع.وأوفى إيلون ماسك بتعهده، العام الماضي، "بعدم امتلاك منزل"، حيث باع رئيس شركة تيسلا والملياردير قصره الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربع في هيلزبورو، في ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة راقية في سيليكون فالي جنوب سان فرانسيسكو، حسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة.كما يعد العقار المصمم على الطراز الأوروبي واحدة من أكبر قطع الأراضي في المنطقة، ظل العقار في عائلة دي جيني لأكثر من قرن قبل أن يتم عرضه للبيع مقابل 100 مليون دولار في عام 2013، وفي عام 2016، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 29.85 مليون دولار.واشترى السيد ماسك المنزل مقابل 23.4 مليون دولار في عام 2017، وفقًا للسجلات العامة.
باع إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، آخر ممتلكاته العقارية المتبقية، وهي عبارة عن عقار تاريخي فخم في منطقة "سيليكون فالي" في كاليفورنيا مقابل 30 مليون دولار، هذا الأسبوع.
وأوفى إيلون ماسك بتعهده، العام الماضي، "بعدم امتلاك منزل"، حيث باع رئيس شركة تيسلا والملياردير قصره الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربع في هيلزبورو، في ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة راقية في سيليكون فالي جنوب سان فرانسيسكو، حسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة.
كما يعد العقار المصمم على الطراز الأوروبي واحدة من أكبر قطع الأراضي في المنطقة، ظل العقار في عائلة دي جيني لأكثر من قرن قبل أن يتم عرضه للبيع مقابل 100 مليون دولار في عام 2013، وفي عام 2016، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 29.85 مليون دولار.
واشترى السيد ماسك المنزل مقابل 23.4 مليون دولار في عام 2017، وفقًا للسجلات العامة.