https://arabic.sputniknews.com/20211210/استدعاء-مساعدين-لترامب-التقيا-به-قبل-يومين-من-هجوم-الكابيتول-للتحقيق-معهما-1053794732.html

استدعاء مساعدين ل‏ترامب التقيا به قبل يومين من هجوم الكابيتول للتحقيق معهما

استدعاء مساعدين ل‏ترامب التقيا به قبل يومين من هجوم الكابيتول للتحقيق معهما

أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت بمبنى ‏الكابيتول في شهر يناير/ كانون الثاني، اليوم الجمعة، عن إصدارها مذكرات... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T20:26+0000

2021-12-10T20:26+0000

2021-12-10T20:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وأصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لكل من: بريان جاك، الذي كان المدير السياسي لترامب في البيت الأبيض، وماكس ميلر، وهو المساعد الخاص السابق لترامب، والمرشح حاليا لشغل مقعد في مجلس النواب في أوهايو بتأييد من ترامب شخصيا، وبوبي بيد، المدير السابق لموظفي البيت الأبيض المتقدمين، الذي أعد الأحداث لوصول ترامب، إلى جانب استدعاء 4 أفراد آخرين، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأشارت لجنة التحقيق، اليوم الجمعة، إلى أن كل من ماكس ميلر وبوبي بيد التقيا بترامب "في غرفة الطعام الخاصة به خارج المكتب البيضاوي" في 4 يناير لمناقشة المتحدثين والجوانب الأخرى للتجمع الذي ظهر فيه ترامب في خارج البيت الأبيض في يوم 6 يناير، وهو موعد وقوع الهجوم على مبنى الكونغرس.واختتمت مسيرة ترامب في ذلك اليوم عندما اجتاح حشد من أنصاره أراضي مبنى الكابيتول، وفي النهاية خرقوا جدرانه، مما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس كانت تؤكد فوز الهيئة الانتخابية للرئيس جو بايدن.وفي نفس المسيرة، حث ترامب أنصاره على الكفاح ضد تأكيد فوز بايدن، وزعم آنذاك دون أدلة أنه كان ضحية لتزوير أوراق الاقتراع على نطاق واسع في عدة ولايات متأرجحة.

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب