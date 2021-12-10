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https://arabic.sputniknews.com/20211210/استدعاء-مساعدين-لترامب-التقيا-به-قبل-يومين-من-هجوم-الكابيتول-للتحقيق-معهما-1053794732.html
استدعاء مساعدين ل‏ترامب التقيا به قبل يومين من هجوم الكابيتول للتحقيق معهما
استدعاء مساعدين ل‏ترامب التقيا به قبل يومين من هجوم الكابيتول للتحقيق معهما
أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت بمبنى ‏الكابيتول في شهر يناير/ كانون الثاني، اليوم الجمعة، عن إصدارها مذكرات... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T20:26+0000
2021-12-10T20:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لكل من: بريان جاك، الذي كان المدير السياسي لترامب في البيت الأبيض، وماكس ميلر، وهو المساعد الخاص السابق لترامب، والمرشح حاليا لشغل مقعد في مجلس النواب في أوهايو بتأييد من ترامب شخصيا، وبوبي بيد، المدير السابق لموظفي البيت الأبيض المتقدمين، الذي أعد الأحداث لوصول ترامب، إلى جانب استدعاء 4 أفراد آخرين، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأشارت لجنة التحقيق، اليوم الجمعة، إلى أن كل من ماكس ميلر وبوبي بيد التقيا بترامب "في غرفة الطعام الخاصة به خارج المكتب البيضاوي" في 4 يناير لمناقشة المتحدثين والجوانب الأخرى للتجمع الذي ظهر فيه ترامب في خارج البيت الأبيض في يوم 6 يناير، وهو موعد وقوع الهجوم على مبنى الكونغرس.واختتمت مسيرة ترامب في ذلك اليوم عندما اجتاح حشد من أنصاره أراضي مبنى الكابيتول، وفي النهاية خرقوا جدرانه، مما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس كانت تؤكد فوز الهيئة الانتخابية للرئيس جو بايدن.وفي نفس المسيرة، حث ترامب أنصاره على الكفاح ضد تأكيد فوز بايدن، وزعم آنذاك دون أدلة أنه كان ضحية لتزوير أوراق الاقتراع على نطاق واسع في عدة ولايات متأرجحة.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/القبض-على-موظف-في-الكابيتول-بعد-إحضاره-سلاحا-إلى-مبنى-مجلس-النواب-الأمريكي-1053758852.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

استدعاء مساعدين ل‏ترامب التقيا به قبل يومين من هجوم الكابيتول للتحقيق معهما

20:26 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 20:27 GMT 10.12.2021)
© AFP 2021 / Jon Cherry / Getty Imagesالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
© AFP 2021 / Jon Cherry / Getty Images
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أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت بمبنى ‏الكابيتول في شهر يناير/ كانون الثاني، اليوم الجمعة، عن إصدارها مذكرات استدعاء لاثنين من مساعدي ‏الرئيس السابق، دونالد ترامب، التقيا به قبل يومين من الهجوم.
وأصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لكل من: بريان جاك، الذي كان المدير السياسي لترامب في البيت الأبيض، وماكس ميلر، وهو المساعد الخاص السابق لترامب، والمرشح حاليا لشغل مقعد في مجلس النواب في أوهايو بتأييد من ترامب شخصيا، وبوبي بيد، المدير السابق لموظفي البيت الأبيض المتقدمين، الذي أعد الأحداث لوصول ترامب، إلى جانب استدعاء 4 أفراد آخرين، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأشارت لجنة التحقيق، اليوم الجمعة، إلى أن كل من ماكس ميلر وبوبي بيد التقيا بترامب "في غرفة الطعام الخاصة به خارج المكتب البيضاوي" في 4 يناير لمناقشة المتحدثين والجوانب الأخرى للتجمع الذي ظهر فيه ترامب في خارج البيت الأبيض في يوم 6 يناير، وهو موعد وقوع الهجوم على مبنى الكونغرس.
فتاة تمارس الرياض لحظة شروق الشمس أمام مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
القبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
أمس, 20:22 GMT
واختتمت مسيرة ترامب في ذلك اليوم عندما اجتاح حشد من أنصاره أراضي مبنى الكابيتول، وفي النهاية خرقوا جدرانه، مما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس كانت تؤكد فوز الهيئة الانتخابية للرئيس جو بايدن.
وفي نفس المسيرة، حث ترامب أنصاره على الكفاح ضد تأكيد فوز بايدن، وزعم آنذاك دون أدلة أنه كان ضحية لتزوير أوراق الاقتراع على نطاق واسع في عدة ولايات متأرجحة.
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