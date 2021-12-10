اكتشاف 4 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في روسيا

قال مدير مركز "فيكتور" رينات ماكسوتوف، إنه تم عزل 4 حالات إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في روسيا لسياح عائدين من بلدان مختلفة".أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، يوم الثلاثاء، فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء اختبارين ضد فيروس كورونا على الوافدون إلى روسيا من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وعدد من البلدان الأخرى .وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "القادمون من جمهورية بوتسوانا، وجمهورية زمبابوي، وليسوتو، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية موزامبيق، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ومملكة إسواتيني، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، إلى أراضي روسيا الاتحادية... عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول، وفحص مختبري للكشف عن فيروس كورونا".وفقًا للوثيقة، يستثنى طاقم السفن الجوية والبحرية التي قامت بالنقل ( الحجر لمدة 14 يوما)، حيث يجب إجراء الاختبار الأول للكشف عن فيروس كورونا في غضون يومين من تاريخ الوصول، والثاني - من اليوم العاشر إلى اليوم الثاني عشر.
أعلن مركز "فيكتور" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون" لدى مواطنين عائدين من بلدان مختلفة.
قال مدير مركز "فيكتور" رينات ماكسوتوف، إنه تم عزل 4 حالات إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في روسيا لسياح عائدين من بلدان مختلفة".
أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، يوم الثلاثاء، فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء اختبارين ضد فيروس كورونا على الوافدون إلى روسيا من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وعدد من البلدان الأخرى .
وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "القادمون من جمهورية بوتسوانا، وجمهورية زمبابوي، وليسوتو، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية موزامبيق، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ومملكة إسواتيني، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، إلى أراضي روسيا الاتحادية... عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول، وفحص مختبري للكشف عن فيروس كورونا".
وفقًا للوثيقة، يستثنى طاقم السفن الجوية والبحرية التي قامت بالنقل ( الحجر لمدة 14 يوما)، حيث يجب إجراء الاختبار الأول للكشف عن فيروس كورونا في غضون يومين من تاريخ الوصول، والثاني - من اليوم العاشر إلى اليوم الثاني عشر.