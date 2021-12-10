https://arabic.sputniknews.com/20211210/الأردن-يطلب-تمويلا-إضافيا-من-البنك-الدولي-1053772743.html

الأردن يطلب تمويلا إضافيا من البنك الدولي

الأردن يطلب تمويلا إضافيا من البنك الدولي

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الأردنية طلبت من البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 322 مليون دولار. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

البنك الدولي

الأردن

فيروس كورونا

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وذكرت وكالة "عمون"، أن ذلك سيكون لصالح مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.وأوضحت أن البنك يدرس التمويل الإضافي ومن المتوقع أن يوافق عليه في 24 فبراير/شباط 2022.وأشارت إلى أنه في حالة الموافقة على التمويل الجديد، سيرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار.وكان البنك الدولي، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20211008/-البنك-الدولي-يتوقع-وصول--نسبة-دين-الأردن-من-الناتج-المحلي-إلى-أكثر-من-113--1050366702.html

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العالم العربي, البنك الدولي, الأردن, فيروس كورونا