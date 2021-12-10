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https://arabic.sputniknews.com/20211210/الأردن-يطلب-تمويلا-إضافيا-من-البنك-الدولي-1053772743.html
الأردن يطلب تمويلا إضافيا من البنك الدولي
الأردن يطلب تمويلا إضافيا من البنك الدولي
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الأردنية طلبت من البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 322 مليون دولار. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:08+0000
2021-12-10T10:08+0000
2021-12-10T10:09+0000
العالم العربي
البنك الدولي
الأردن
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة "عمون"، أن ذلك سيكون لصالح مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.وأوضحت أن البنك يدرس التمويل الإضافي ومن المتوقع أن يوافق عليه في 24 فبراير/شباط 2022.وأشارت إلى أنه في حالة الموافقة على التمويل الجديد، سيرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار.وكان البنك الدولي، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/-البنك-الدولي-يتوقع-وصول--نسبة-دين-الأردن-من-الناتج-المحلي-إلى-أكثر-من-113--1050366702.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البنك الدولي, الأردن, فيروس كورونا
الأردن يطلب تمويلا إضافيا من البنك الدولي 10:08 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 10:09 GMT 10.12.2021)
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الأردنية طلبت من البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 322 مليون دولار.
وذكرت وكالة "
عمون
"، أن ذلك سيكون لصالح مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وأوضحت أن البنك يدرس التمويل الإضافي ومن المتوقع أن يوافق عليه في 24 فبراير/شباط 2022.
وأشارت إلى أنه في حالة الموافقة على التمويل الجديد، سيرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار.
وكان
البنك الدولي
، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في
الأردن
.
وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
ويهدف ذلك المشروع إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة
كورونا
في الأردن، ومعالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل.