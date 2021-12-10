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https://arabic.sputniknews.com/20211210/الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-يعلن-رسميا-موعد-ومكان-مباراة-الأهلي-والرجاء-1053781243.html
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا موعد ومكان مباراة الأهلي والرجاء
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا موعد ومكان مباراة الأهلي والرجاء
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقية، بين الأهلي المصري والرجاء المغربي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:54+0000
2021-12-10T12:54+0000
2021-12-10T12:54+0000
الأهلي
كاف
الرجاء المغربي
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وحسب بيان صادر عن الاتحاد، نشره موقع مصراوي، أكد أن مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقية، ستكون يوم الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وعن مكان المباراة، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدا ملعب "أحمد بن علي".وكان "كاف" قد أعلن، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تأجيل مباراة السوبر الأفريقية إلى شهر فبراير/ شباط المقبل.وأعلن "كاف" هذا الموعد خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد في أحد الفنادق داخل مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20210804/كاف-يحدد-موعدا-للسوبر-الأفريقي-بين-الأهلي-والرجاء-1049762818.html
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الأهلي, كاف, الرجاء المغربي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا موعد ومكان مباراة الأهلي والرجاء
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقية، بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.
وحسب بيان صادر عن الاتحاد، نشره
موقع مصراوي
، أكد أن مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقية، ستكون يوم الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وعن مكان المباراة، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدا ملعب "أحمد بن علي".
وكان "كاف" قد أعلن، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن
تأجيل مباراة السوبر الأفريقية
إلى شهر فبراير/ شباط المقبل.
وأعلن "كاف" هذا الموعد خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد في أحد الفنادق داخل مصر.