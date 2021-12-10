البحار القريبة والبعيدة تشهد ازدياد إمكانيات الأساطيل الروسية

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021، إن روسيا مقبلة على إنجاز تجاربها الناجحة لمنظومة صواريخ "تسيركون".وأشار إلى أن التجارب أكدت إمكانية إطلاق صاروخ "تسيركون"، وهو صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت ولا يوجد له مثيل في العالم، من سفينة السطح والغواصة تحت الماء على نحو سواء.وازدادت إمكانيات القوات البحرية الروسية في هذه الاثناء من خلال تسليم الغواصات وسفن السطح العصرية لها. وصرح رئيس الأركان بأن شهر أغسطس/آب من عام 2021، شهد بدء العمل على إنشاء 6 سفن جديدة للقوات البحرية الروسية.
قاربت التجارب، التي تُجريها روسيا لاختبار قدرات الصاروخ الجديد الذي صنعته لقواتها البحرية، على نهايتها.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021، إن روسيا مقبلة على إنجاز تجاربها الناجحة لمنظومة صواريخ "تسيركون".
وأشار إلى أن التجارب أكدت إمكانية إطلاق صاروخ "تسيركون"، وهو صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت ولا يوجد له مثيل في العالم، من سفينة السطح والغواصة تحت الماء على نحو سواء.
وازدادت إمكانيات القوات البحرية الروسية في هذه الاثناء من خلال تسليم الغواصات وسفن السطح العصرية لها. وصرح رئيس الأركان بأن شهر أغسطس/آب من عام 2021، شهد بدء العمل على إنشاء 6 سفن جديدة للقوات البحرية الروسية.