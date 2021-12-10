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البحار القريبة والبعيدة تشهد ازدياد إمكانيات الأساطيل الروسية
البحار القريبة والبعيدة تشهد ازدياد إمكانيات الأساطيل الروسية
قاربت التجارب، التي تُجريها روسيا لاختبار قدرات الصاروخ الجديد الذي صنعته لقواتها البحرية، على نهايتها. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:28+0000
2021-12-10T12:28+0000
روسيا
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وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021، إن روسيا مقبلة على إنجاز تجاربها الناجحة لمنظومة صواريخ "تسيركون".وأشار إلى أن التجارب أكدت إمكانية إطلاق صاروخ "تسيركون"، وهو صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت ولا يوجد له مثيل في العالم، من سفينة السطح والغواصة تحت الماء على نحو سواء.وازدادت إمكانيات القوات البحرية الروسية في هذه الاثناء من خلال تسليم الغواصات وسفن السطح العصرية لها. وصرح رئيس الأركان بأن شهر أغسطس/آب من عام 2021، شهد بدء العمل على إنشاء 6 سفن جديدة للقوات البحرية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/فرقاطة-روسية-تقصف-أهدافا-في-البحر-المتوسط-خلال-مناورات-جسر-الصداقة-2021-1053628005.html
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روسيا

البحار القريبة والبعيدة تشهد ازدياد إمكانيات الأساطيل الروسية

12:28 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Pavel lvov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة صاروخية روسية
سفينة صاروخية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Pavel lvov
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قاربت التجارب، التي تُجريها روسيا لاختبار قدرات الصاروخ الجديد الذي صنعته لقواتها البحرية، على نهايتها.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021، إن روسيا مقبلة على إنجاز تجاربها الناجحة لمنظومة صواريخ "تسيركون".
وأشار إلى أن التجارب أكدت إمكانية إطلاق صاروخ "تسيركون"، وهو صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت ولا يوجد له مثيل في العالم، من سفينة السطح والغواصة تحت الماء على نحو سواء.
وازدادت إمكانيات القوات البحرية الروسية في هذه الاثناء من خلال تسليم الغواصات وسفن السطح العصرية لها. وصرح رئيس الأركان بأن شهر أغسطس/آب من عام 2021، شهد بدء العمل على إنشاء 6 سفن جديدة للقوات البحرية الروسية.
فرقاطة حربية روسية ستيريغوتشي تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 18 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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