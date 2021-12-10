البيت الأبيض: بايدن يجدد التزام واشنطن بسيادة الأراضي الأوكرانية

موسكو- سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "أعرب الرئيس بايدن عن قلق الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين العميق بشأن الإجراءات العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بإجراءات اقتصادية حاسمة وغيرها في حالة حدوث مزيد من التدخل العسكري".وأوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ملتزمون بمبدأ "عدم اتخاذ قرارات أو مناقشات بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا"، وفقا للبيان.وأضاف البيان:"ناقش القادة (زعماء بوخارست التسعة) الحشود العسكرية الروسية المزعزعة للاستقرار على الحدود مع أوكرانيا والحاجة إلى موقف حلف شمال الأطلسي موحد وجاهز وحاسم بشأن الدفاع الجماعي للحلفاء".يشار إلى أن دول اغربية أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.خصصت الولايات المتحدة نحو 2.5 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية منذ اندلاع الصراع مع جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في دونباس عام 2014.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تلتزم بسيادة الأراضي الأوكرانية، معربا عن قلق واشنطن ودول أوروبا من "تصرفات روسيا" بهذا الصدد.
موسكو- سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "أعرب الرئيس بايدن عن قلق الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين العميق بشأن الإجراءات العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بإجراءات اقتصادية حاسمة وغيرها في حالة حدوث مزيد من التدخل العسكري".
وأوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ملتزمون بمبدأ "عدم اتخاذ قرارات أو مناقشات بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا"، وفقا للبيان.