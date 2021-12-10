البيت الأبيض: واشنطن تعتزم مواصلة العمل مع روسيا بشأن قضايا الأمن في أوروبا

موسكو - سبوتنيك. وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن لقاء بين ممثلي روسيا والناتو: "تجري مختلف المناقشات والاتصالات الآن"، لكنها لا تستطيع الإعلان عن أي لقاءات محددة حتى الآن.وأضافت بساكي أن "الرئيسين (الروسي والأمريكي) كلفا فريقيهما بمواصلة العمل المشترك، ونحن نتوقع استمراره".وذكرت بساكي بأن بايدن وبوتين اتفقا خلال القمة الافتراضية عبر الفيديو يوم الثلاثاء على أن موسكو وواشنطن ستواصلان الاتصالات.هذا وعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن و الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم مواصلة العمل مع روسيا بشأن قضايا الأمن في أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن لقاء بين ممثلي روسيا والناتو: "تجري مختلف المناقشات والاتصالات الآن"، لكنها لا تستطيع الإعلان عن أي لقاءات محددة حتى الآن.
وأضافت بساكي أن "الرئيسين (الروسي والأمريكي) كلفا فريقيهما بمواصلة العمل المشترك، ونحن نتوقع استمراره".
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".