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https://arabic.sputniknews.com/20211210/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-180-مسلحا-من-أنصار-الله-إثر-عمليات-في-مأرب-والجوف-1053782207.html
التحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف
التحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات نفذها في محافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:19+0000
2021-12-10T13:19+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب [شمال شرقي اليمن] والجوف [محافظة محاذية لمأرب حدودية مع السعودية] خلال 24 ساعة، وتم تدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 180 عنصراً حوثياً".وتأتي عمليات الاستهداف ضمن دعم التحالف العربي قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية بالنفط ومحيطها، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع على التوالي في مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانبًا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-145-مسلحا-من-أنصار-الله-بعمليات-استهداف-في-مأرب-1053742915.html
https://arabic.sputniknews.com/20211208/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-للصواريخ-والمسيرات-في-محيط-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1053722208.html
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العالم العربي, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف

13:19 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات نفذها في محافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب [شمال شرقي اليمن] والجوف [محافظة محاذية لمأرب حدودية مع السعودية] خلال 24 ساعة، وتم تدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 180 عنصراً حوثياً".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
التحالف العربي يعلن مقتل 145 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات استهداف في مأرب
أمس, 13:43 GMT

وتأتي عمليات الاستهداف ضمن دعم التحالف العربي قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية بالنفط ومحيطها، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع على التوالي في مأرب.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
التحالف العربي: تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات في محيط العاصمة اليمنية صنعاء
8 ديسمبر, 23:59 GMT
ويمثل القتال في مأرب جانبًا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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